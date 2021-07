El libro para acabar con las faltas de ortografía que arrasa en Amazon

Ocio

Si a estas alturas sigues arrastrando algún que otro problema para escribir correctamente, si de vez en cuando se te olvida poner las tildes o si a la hora de enviar un correo electrónico te asaltan dudas sobre cómo escribir correctamente una palabra, echa un vistazo a este nuevo método de aprendizaje que, de la noche a la mañana, se ha convertido en el libro más vendido en su categoría en Amazon.

Se llama Sistema de Inteligencia Ortográfica (SIO) y es un innovador método de aprendizaje sin limitaciones de edad basado en la aplicación de la neurociencia al alto rendimiento académico. Pese a que su estética está orientada a los más pequeños, es válido tanto para niños que estén en fase de aprendizaje como para jóvenes a los que el uso indiscriminado del whatsapp y los dispositivos electrónicos está afectando en su capacidad para escribir correctamente. Y también, por supuesto, para aquellos adultos, de cualquier edad y nivel de estudios, que quieran solventar de una vez por todas sus dudas.

El libro de ortografía más vendido

Este libro, que ha cosechado muy buenos comentarios entre los clientes, se basa en un principio básico: el correcto dominio de la ortografía está determinado por las características del sistema de procesamiento de la información que lleva a cabo nuestra mente, dándole una gran ventaja a todos aquellos individuos en los que predomine el procesamiento visual, en detrimento de aquellos con predominios auditivos o sensitivos. Sistema de Inteligencia Ortográfica -SIO- dota de significado a cada una de las letras que generan problemas en la ortografía de nuestro idioma, de tal manera que detrás de lo que parece un juego de niños se oculta un programa mental que permitirá corregir, en cuestión de segundos, las dificultades ortográficas de la lengua española.

Sistema de Inteligencia Ortográfica se vende en dos formatos: kindle, a un precio de 19,90 euros, y tapa blanda, con un coste de 29,90 euros. Un repaso a alguno de los comentarios de los clientes nos puede dar una idea de las características del libro.

“Después de verlo con detenimiento, he de decir que me parece una propuesta muy original. Y es que no se me ocurre otra palabra para describir un libro en el que paso a paso aprendes un método increíblemente fácil de entender y de recordar, con unas ilustraciones que te sorprenden una después de otra. En resumen: lo recomiendo a la hora de aprender ortografía, por ser una propuesta muy atractiva para los alumnos”, escribe una profesora que asegura llevar un tiempo buscando un libro de estas características.

“Ágil, rápido y fácil de interiorizar”, reseña otro de los compradores. “He probado el libro con mis hijas esta tarde y he visto cómo han aprendido con rapidez varios capítulos del libro. Las tildes, la b, la h, la z… han sabido memorizar las normas y aplicarlas sin errores. Hay un capítulo específico para las tildes que ayuda a despejar las dudas, aunque a lo largo del libro se combinan las tildes con otras palabras conflictivas”, añade otra de las clientas.

Salvo un cliente al que le parece demasiado cara la versión en papel, el resto de los compradores elogia sin ambages el libro. “El mejor libro de ortografía que encontré hasta la fecha”, explica uno de ellos. “El método de aprendizaje es revolucionario. Es tan ameno que se aprende jugando, me lo han pedido familiares para los niños. Este libro es una gran inversión en tiempo ya que la velocidad de aprendizaje no tiene nada que ver con el método tradicional”, concluye.