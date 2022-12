¿Eres práctico o romántico? 10 regalos de Navidad realmente útiles para usar todo el año

La Navidad está también para regalar cosas útiles, no solo detalles románticos. Si tienes mucha confianza con tu pareja o el destinatario de tu sorpresa, o si simplemente te quieres autoregalar algo realmente práctico que disfrutarás todo el año, aquí tienes 10 ideas muy útiles para aprovechar al máximo la lista de deseos de Navidad. Porque no está la cosa como para arriesgar con regalos que luego acaben guardados en un armario o en un cajón...

4 aspiradoras y 4 artículos para el pelo rebajados en unidades limitadas

Rebajas en aspiradoras Dyson, ofertas y descuentos hasta 100 euros FOTO: De Compras La Razón

Vamos a empezar nuestra lista de productos realmente útiles para regalar en Navidad con Dyson, una marca que da pleno sentido a este propósito y que es un auténtico “best seller” entre los clientes de La Razón. El fabricante de aspiradoras y artículos para cuidado del pelo más prestigioso del mundo es único, entre otras cosas, por sus motores “en modo ciclón” que le aplica a sus artículos de limpieza y por una tecnología en sus secadores y planchas de pelo que se adapta a la perfección a cualquier tipo de cabello.

Pero, además, estos días tiene una inesperada sorpresa: una promoción especial, en unidades limitadas, con descuentos de hasta 150 euros en algunos de sus productos.

Está rebajada en un 45%

Pistola de masajes más vendida en Amazon FOTO: De Compras La Razón

La pistola de masajes se ha convertido en el producto estrella para relajar músculos o aliviar dolores, desbancando a otros artículos similares. Traemos como segunda propuesta de regalo práctico el modelo más vendido en Amazon, con 15 cabezales y dos bolas de masaje incluidas y 30 niveles de velocidades ajustables.

Es un regalo muy útil porque no solo para aquellos que estén o puedan estar lesionados, sino también para darse un masaje relajante diario. Es silenciosa y muy fácil de manejar. Y ahora, solo por unos días, tiene una increíble rebaja del 45%

Compatible con el 99% de los dispositivos y muy resistente. Permite cargar tres aparatos a la vez, no solo móviles

Cargador para toda la vida inalámbrico, resistente y que permite cargar varios dispositivos. Nesti 3 en 1 FOTO: De Compras La Razó

Recién llegado a España, este gadget que ha triunfado en todos los países en los que se ha vendido: el primer cargador del mundo plegable que dura toda la vida, inalámbrico y capaz de cargar tres dispositivos electrónicos a la vez. Además, está al 50% mientras dure su oferta de lanzamiento.

Se llama Nesti 3 en 1, y está fabricado con materiales de gran resistencia anti radiación, anti fuego y anti cortocircuito. Se puede usar en modo abierto, con hasta tres dispositivos, como por ejemplo unos auriculares, un smartwatch y un teléfono móvil, o plegado, pudiendo en este caso cargar dos dispositivos a la vez. Es compatible con el 99% de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con función de carga inalámbrica bajo estándar Qi. Hoy en día, todos los grandes fabricantes de móviles tienen modelos con este cómodo sistema de carga.

Leroy Merlin lanza su promoción “para entrar en calor”

Chimeneas en Leroy Merlin. Ofertas FOTO: De Compras La Razón

Otro regalo útil de verdad, y con el que puedes ahorrar mucho dinero, es una estufa potente, duradera y elegante que puedas colocar en un rincón de tu salón. Hemos encontrado un catálogo muy interesante en la web de Leroy Merlin, dentro de una promoción que durará hasta el 31 de diciembre bautizada como “Ofertas para entrar en calor”.

Hay descuentos muy interesantes no solo en una gran variedad de estufas (de gas, de leña, de pellet, eléctrica, insertable, tipo “panadero”, de jardín...) sino también en todo tipo de productos de calefacción, desde el combustible para la estufa de parafina hasta radiadores o toalleros eléctricos. Echa un vistazo en su web.

Compatible con todas las cápsulas de café. Producto de importación en oferta

Cafetera portátil para hacerte un café en cualquier sitio FOTO: De Compras La Razón

La siguiente propuesta es esta cafetera espresso portátil de importación que permitirá tomar un sabroso en cualquier lugar y a cualquier hora. La fabrica Koffeex y ha sido un éxito en otros países. Es muy fácil de usar, se calienta automáticamente y gasta muy poco, ya que solo consume energía cuando la usas. Es compatible con las principales marcas de café y el 99% de las cápsulas, entre ellas Nespresso y Dolce Gusto. Además, está en oferta (50% de descuento).

Zapatillas Crocs en Amazon y en la web de la marca

Crocs rebajadas, oferta del Black Friday FOTO: De Compras La Razón

Otro regalo práctico donde los haya, esta vez pensando en tu propio bienestar: unas zapatillas Crocs. Si tienes ya unas y te han gustado, pueden ser un excelente regalo para alguien que se acordará de ti cuando se le acabe el dolor de pies. Si no las conoces, que sepas que hace mucho tiempo que dejaron de ser las zapatillas de médicos, enfermeras y todo aquel que se pasa el día de pie y se han convertido en el calzado cómodo más popular.

Cuestan menos de lo que parece y hay ofertas interesantes. Por si quieres elegir, te mostramos tanto la web de Crocs como la tienda que la marca tiene en Amazon.

La taladradora Bosch, en sus distintos modelos. Muchos están en oferta

Taladro Bosch, máquina taladradora FOTO: De Compras La Razón

Vamos con dos regalos para valientes que hacen bueno el lema de esta lista de recomendaciones de regalos útiles para Navidad: ¿eres práctico o romántico? El primero es una caja de herramientas, una taladradora o cualquier otra herramiento de Bosch, la marca con más prestigio del mercado. Si buscas, por ejemplo, un taladro, estos son todos los modelos que hay en la tienda de Bosch en Amazon. Muchos de ellos mantienen las rebajas que lanzaron en el Black Friday.

El modelo más vendido en Amazon está en oferta

Freidora sin aceite más vendida FOTO: De Compras La Razón

Y otro regalo que no tiene nada de romántico pero todo de práctico es el pequeño electrodoméstico que ha revolucionado las cocinas de media España: una freidora sin aceite o de aire. Si aún no tienes una y no sabes por dónde empezar a buscar, te recomendamos la freidora más vendida en Amazon, que además está en oferta. Fabricada por Cosori, tiene una gran capacidad de 3,8 litros, uan tecnología especial para dejar los alimentos más crujientes, 7 programas, una app para recetas y es apta para lavaplatos. Ahora con un 17% de descuento.

Funciona como un cepillo de dientes

Cepillo blanqueador dental en oferta FOTO: De Compras La Razón

Nuestra penúltima propuesta es desde luego para destinatarios con los que se tiene mucha confianza pero, precisamente por eso, no puede ser más útil: un revolucionario cepillo en forma de herradura para blanquear los dientes equipado con inteligencia artificial que repasa la dentadura a una velocidad de 5.000 mini movimientos por minuto y que consigue disparar la eficacia del tratamiento en solo 5 minutos de aplicación.

El blanqueador se llama V-iWhite Pro, y ha sido creado por una startup austriaca que lo ha comercializado ya en numerosos países del mundo, y que ha conseguido que el 97% de los clientes lo recomienden y lo compre para otra persona. Funciona con una silicona antimicrobiana que permite un 2x1 en un solo cepillado, puesto que además de blanquear cualquier mancha previene de infecciones en la boca y reduce la sensibilidad de las encías gracias a su labor de pulir y masajear los dientes. Mientras dure la campaña de lanzamiento está al 50% de su precio real.

El modelo de 2022, con más capacidad y mejor pantalla

Kindle, nuevo modelo FOTO: De Compras La Razón

Última propuesta, también muy práctica pero no tan radical pensando en aquellos que quieran ponerle algo de romanticismo al regalo, es algo tan recurrente como un libro electrónico kindle, el rey del mercado. El modelo de 2002, que ha mejorado todo pero especialmente el confort de lectura y la capacidad de almacenamiento, cuesta solo 109,99 euros. En Amazon tienes también modelos anteriores en oferta.