Dónde ver The Last of Us antes de que te todo el mundo te haga spoiler

The Last os Us es ya, sin lugar a dudas, el gran estreno del momento. La adaptación del juego de la PlayStation del mismo nombre ha tenido, tras la emisión del primer capítulo el pasado lunes, el segundo mejor debut de la última década, solo por detrás de La Casa del Dragón pero superando, para que nos hagamos una idea, a Juego de Tronos.

La serie es un drama postapocalíptico adaptado por Craig Mazin (”Chernobyl”) y protagonizado por Bella Ramsay y Pedro Pascal, una pareja que, por lo visto en el primer episodio, funciona a la perfección. Consta de 9 capítulos que se emitirán en España cada lunes, por lo que la aventura no ha hecho más que empezar.

The Last os Us: dónde verla y cuánto cuesta FOTO: De Compras La Razón

Cuánto cuesta ver The Last os Us

The Last of Us se emite en HBO Max, y en España tiene un precio mensual de solo 8,99 euros y de 69,99 euros en la suscripción anual, lo que supone un 35% de descuento, o el equivalente a cuatro meses gratis. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento y también se puede pasar de la mensual a la anual, o viceversa, en cualquier momento.

Tanto la suscripción mensual como la anual ofecen tres grandes ventajas:

Reproducir HBO Max desde tres dispositivos diferentes al mismo tiempo.

Añadir hasta 5 perfiles personalizados, ya sean infantiles o de adultos, con la posibilidad de seleccionar el contenido para tener el control de lo que ven tus hijos.

Descargar series y películas para verlas cuándo y dónde quieras sin tener que preocuparte por la cobertura de internet.

Otros éxitos de HBO Max

¿Y qué hacer después de ver The Last os Us? Realmente, en HBO Max hay vida más allá de esta serie. Mucha, empezando por el gran éxito de 2022, La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, y siguiendo por Euphoria, Gossip Girl, La Materia Oscura, García o la inquietante segunda temporada de White Lotus y su particular visión sobre lo que puede ser un lujoso resort.

The White Lotus de HBO FOTO: De Compras La Razón

En cuanto a películas, además de la imprescindible Elvis, que retrata como nadie al gran juguete roto de la música, El método Williams, Cinco Lobitos o The Batman.

El contenido se puede reproducir desde más de una decena de dispositivos y soportes, ya sea un televisor (Vodafone TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG), un ordenador (Chrome OS, MacOS y Windows PC), una videoconsola (PS5, PS4, Xbox Series X|S o Xbox One) o por supuesto un móvil o una tablet, tanto si es iPhone o iPad como cualquier dispositivo Android.

El precio puede experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación