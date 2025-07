Alta relojería low cost: el Pagani estilo Rolex “Presidential” que sorprende por todo lo que ofrece

Pocas veces se ve una combinación tan potente: diseño inspirado en uno de los relojes más legendarios de la historia, movimiento automático, materiales premium y un precio absolutamente rompedor. Este reloj de Pagani Design —con clara referencia al Rolex Day-Date “Presidential”— está ahora disponible por solo 59,99 € (antes 176,44 €), gracias a un 65% de descuento que lo convierte en un auténtico chollo para amantes de la relojería.

Si te gusta la estética clásica con presencia, este modelo tiene todo lo que se le puede pedir a un reloj elegante y funcional. Y lo mejor es que, por lo que cuesta una simple correa de un reloj de lujo, aquí te llevas el paquete completo.

Inspiración de lujo, materiales premium y un precio imposible

Pagani Design DD36 aliexpress aliexpress

El Pagani Design DD36 no se conforma con parecer bonito. Está equipado con un movimiento automático ST16, una maquinaria fiable y duradera que no necesita batería. Su cristal de zafiro con recubrimiento antirreflejos (AR) garantiza resistencia a arañazos y visibilidad clara, incluso a plena luz del día. Además, es resistente al agua hasta 10 ATM (100 metros), por lo que no tendrás que quitártelo en el día a día.

La esfera azul con efecto sol es un auténtico imán para las miradas. Incorpora día de la semana completo a las 12 y fecha con lupa a las 3, al más puro estilo “Presidential”. La caja y la correa de acero inoxidable aportan ese toque sólido y profesional que tanto gusta, perfecto para combinar con looks formales o casuales con estilo.

Y sí, todo esto por solo 59,99 €. Una ganga para quien quiere un reloj con presencia, personalidad y prestaciones, sin tener que gastar una fortuna. Este modelo de Pagani Design lo tiene todo para ser el reloj revelación del año.

