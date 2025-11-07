Las 10 mejores hipotecas fijas (noviembre 2025): tipos, condiciones y ofertas más competitivas

En noviembre de 2025, las hipotecas fijas vuelven a ganar terreno frente a las variables. El aumento del euríbor en los últimos meses ha encarecido las cuotas de muchas hipotecas con revisión semestral, lo que ha llevado a más personas a buscar la tranquilidad de pagar siempre lo mismo.

Ante este escenario, varios bancos han ajustado sus tipos y ofrecen condiciones muy competitivas, con intereses que en algunos casos se mantienen por debajo del 3% TIN. En esta comparativa repasamos las 10 mejores hipotecas fijas del mes, con datos actualizados de TIN, TAE y plazos, para ayudarte a encontrar la opción más interesante según tu perfil y tus necesidades.

Las 3 hipotecas fijas más baratas de noviembre 2025

Ibercaja – Hipoteca Vamos Fija: desde 2,15% TIN el primer año

La Hipoteca Vamos Fija de Ibercaja se sitúa este mes como la más competitiva del mercado, con un TIN del 2,15% y una TAE desde el 3,10%.

Ofrece un plazo máximo de 25 años y está pensada para quienes buscan estabilidad con el menor interés del mercado. A cambio de domiciliar la nómina, tres recibos, utilizar la tarjeta de crédito, contratar los seguros básicos y un fondo de inversión o un plan de pensiones, Ibercaja aplica uno de los tipos más bajos del mercado.

Openbank – Hipoteca Open Fija: 2,42% TIN y sin gastos de apertura

Openbank, el banco digital del Grupo Santander, mantiene una de las mejores hipotecas fijas del momento, con un 2,42% TIN, para un plazo de 25 años, y una TAE desde el 2,98%. Se puede contratar online, sin comisiones de apertura. La entidad ofrece total transparencia en los costes y permite amortizar anticipadamente.

Banco Santander – Hipoteca Fija Bonificada: desde 2,55% TIN

La Hipoteca Fija Bonificada del Banco Santander ofrece un 2,55% TIN los primeros seis meses, que después se reduce a un 2,45% TIN ( con una TAE desde el 3,07%), con un plazo máximo de 30 años.

La bonificación se consigue a través de un catálogo de opciones que van desde domiciliar la nómina a contratar seguros de vida y hogar usar las tarjetas del banco o contratar una alarma. Su fortaleza está en la flexibilidad de plazos y la confianza de una entidad de referencia en el mercado hipotecario español.

Siguientes hipotecas fijas más baratas de noviembre 2025

Banco Sabadell – Hipoteca Fija: 2,50% TIN

La Hipoteca Fija del Banco Sabadell ofrece un 2,50% TIN con una TAE del 3,41% y un plazo máximo de 30 años. Su punto fuerte es la ausencia de comisiones de apertura y la posibilidad de gestionar todo el proceso online.

Además, permite elegir entre diferentes niveles de vinculación para ajustar el tipo. Ideal para quienes buscan un equilibrio entre tipo competitivo y flexibilidad operativa.

ABANCA – Hipoteca Fija Mari Carmen: 2,55% TIN

La Hipoteca Mari Carmen de ABANCA se mantiene como una de las más populares, con un TIN del 2,55% y una TAE del 4,32%, en plazos de hasta 30 años.

Ofrece bonificaciones por domiciliar la nómina, contratar seguros y usar tarjetas, aunque su rentabilidad real depende de mantener esas vinculaciones activas.

BBVA – Hipoteca Fija: 2,60% TIN los primeros 6 meses

BBVA sigue siendo una de las entidades más estables en el segmento hipotecario. Su Hipoteca Fija ofrece un 2,60% TIN con una TAE del 3,55%, para un plazo de hasta 30 años.

Uno de sus principales valores es la posibilidad de simular la oferta desde la web, además de incluir descuentos por vinculación (nómina, seguro de hogar y vida).

Banca March – Hipoteca Avantio Fija: 2,65% TIN

La Hipoteca Avantio Fija de Banca March ofrece un 2,65% TIN y una TAE desde el 2,91%, con un plazo de 30 años.

Está dirigida principalmente a clientes digitales nuevos, que gestionan la contratación online y buscan un banco sólido con la mejor calificación de solvencia del país.

Cajamar – HipotecON Fija: desde 2,75% TIN

La HipotecON a tipo fijo de Cajamar entra en el ranking como una de las novedades del mes. Ofrece un 2,75% TIN (3,54% TAE) y un plazo de hasta 30 años, siempre que se cumplan los requisitos de vinculación.

Entre sus bonificaciones figuran domiciliar la nómina, contratar seguros de vida, hogar y protección de pagos, usar tarjetas con gasto anual mínimo y mantener saldo en fondos o cuentas a la vista. En conjunto, puede reducir el tipo hasta un punto porcentual.

No cobra comisión de apertura y se puede contratar tanto en oficina como online.

Bankinter – Hipoteca Fija: 2,85% TIN

La Hipoteca Fija de Bankinter mantiene un TIN del 2,85% y una TAE del 3,49%, con un plazo de 30 años. Requiere domiciliar ingresos, contratar seguros y usar tarjetas del banco para obtener el tipo reducido.

Destaca por la posibilidad de elegir amortizaciones flexibles y por ofrecer una cuenta vinculada sin comisiones durante la vida del préstamo.

COINC – Hipoteca Fija: 2,85% TIN y sin comisiones

Cierra el ranking la Hipoteca Fija de COINC, con un 2,85% TIN y una TAE del 3,09%. Se contrata íntegramente online y está orientada a quienes buscan simplicidad y sin trámites presenciales.

No cobra comisión de apertura y permite financiar hasta el 80% del valor de tasación o compraventa. Una alternativa moderna dentro del grupo Bankinter, ideal para clientes digitales.

Qué debes tener en cuenta antes de contratar una hipoteca fija

Compara la TAE, no solo el TIN. La TAE incluye seguros, comisiones y todos los gastos reales.

La TAE incluye seguros, comisiones y todos los gastos reales. Valora el plazo. Cuanto más largo, menor cuota mensual, pero más intereses totales.

Cuanto más largo, menor cuota mensual, pero más intereses totales. Atiende a la vinculación. Domiciliar la nómina o contratar seguros puede rebajar el tipo, pero también aumentar los costes anuales.

Domiciliar la nómina o contratar seguros puede rebajar el tipo, pero también aumentar los costes anuales. Calcula tu horizonte real. Si planeas amortizar en poco años, quizá te compense más una hipoteca variable o una mixta.

Estabilidad y previsión, las claves de 2025

Con los tipos en plena escalada, las hipotecas fijas siguen siendo una opción segura para quienes buscan cuotas previsibles y sin sorpresas. Ibercaja, Openbank y Santander lideran el ranking por su equilibrio entre tipo, vinculación y plazo, aunque entidades como Cajamar y Banca March ganan fuerza con propuestas digitales muy competitivas.

El consejo es claro: compara la TAE real y exige siempre la oferta vinculante (FEIN) antes de firmar. Un pequeño detalle en el tipo o las vinculaciones puede suponer miles de euros a lo largo de la vida del préstamo.

Fuente: Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras (análisis elaborado el 03/11/2025). La tabla muestra las hipotecas fijas con el interés más bajo a un plazo de hasta 25 años. Se toma como referencia este plazo porque es el que mejor se adapta al plazo medio al que se firman las hipotecas en España, según los últimos datos disponibles del INE.

En caso de empate, se dará prioridad a las ofertas con mejores condiciones con respecto a varios criterios: la comisión de apertura; el porcentaje máximo sobre el valor de tasación que permite financiar.; la comisión por amortización anticipada parcial y/o total; el número de productos/servicios que hace falta contratar para conseguir la máxima bonificación; la diferencia entre el interés bonificado y el interés sin bonificar (cuanto menor sea la diferencia, mejor). La no disponibilidad de información siempre penaliza a una oferta frente a otra para la que su entidad sí muestre datos al respecto. Si una entidad no dispusiera de oferta para el plazo elegido, se ha tenido en cuenta el siguiente tramo para el que sí tuviera oferta.

Este ranking solo incluye información de hipotecas para cualquier tipo de vivienda, por lo que las llamadas «hipotecas verdes» (que premian con un interés más bajo las ofertas de viviendas con calificación energética A) quedan excluidas. Las hipotecas que se muestran en este artículo se corresponden con las que ofrece el banco a clientes que acepten cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación.