Dos señales de tráfico que siguen confundiendo a los conductores: aprende a distinguirlas y evita la multas

Cuando se conduce, cada detalle cuenta. Una mínima distracción o una mala interpretación de una señal puede poner en riesgo la seguridad y acabar en una multa considerable.

Según datos de Cartrack, empresa especializada en movilidad, la interpretación incorrecta de señales es uno de los fallos más comunes tanto en los exámenes de conducir como en la práctica diaria. El problema, apuntan, suele deberse más a la falta de atención que al desconocimiento de las normas.

Entre las señales de tráfico que causan más confusión hay dos muy frecuentes entre los conductores: la H3 (tráfico de sentido único) y la D1c (obligación de seguir rector). A simple vista parecen idénticas, ambas tienen el fondo azul y una flecha blanca, pero sus significados en el Código de Circulación y Reglamento de Señalización del Tráfico son completamente distintos

Similares en diseño, distintas en función

La señal H3, de carácter informativo, indica que la vía es de sentido único: todos los vehículos deben circular es una sola dirección.

Por su parte, la D1c, que pertenece a las señales obligatorias, ordena seguir recto siguiente intersección, sin posibilidad de girar a la izquierda ni a la derecha salvo que exista señalización complementaria que lo permita.

Esa diferencia de las señales, tiene grande implicaciones. Ignorar la D1c puede dar lugar a maniobras peligrosas y sanciones económicas, mientras que pasar por alto la H3 puede suponer entrar en sentido contrario, con el consiguiente riesgo de accidente.

La forma de la señal, una pista clave

La manera más sencilla para distinguirlas está en la forma geométrica

Cuadradas o rectangulares : informan ( como la S11)

: informan ( como la S11) Circulares: imponen una obligación (como la R400c)

Una lógica que está recogida en el artículo 7 del Código de Circulación, que establece la prioridad de las señales de tráfico sobre cualquier otra norma.

Señales de tráfico La Razón

Multas y consecuencias

Las sanciones por ignorar estas señales no son menores. Desobedecer la R400c, es decir, las obligatorias, se considera infracción grave, según el artículo 145 del Código de Circulación, y puede implicar multas que fácilmente pueden superar los 100 euros o la pérdida de puntos del carnet, hasta 4.

Conducir exige concentración y actualización constante de conocimientos. Estas señales demuestran que un pequeño detalle puede marcarla diferencia entre respetar la ley o cometer una infracción grave.

Los expertos en seguridad vial insisten en la importancia de refrescar la formación y mantener la atención en todo momento. Revisar las normas, observar bien las señales y compartir información entre los conductores, son hábitos que reducen los accidentes y evitan sanciones.