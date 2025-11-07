Viaja al País Vasco y lanza un mensaje alto y claro: "Es una maravilla pero cometéis un fallo con el que estaba muy asustado"

Manuel García, también conocido como @manuelgarciag00 en la red social TikTok, es un joven creador de contenido que se dedica al mundo de la información. Como buen periodista, todo su contenido está dedicado a reunir las declaraciones diversos entrevistados a los que puede preguntarles sobre una infinidad de cosas.

Echando un vistazo a toda su cuenta, algunos de los temas más destacados son aquellos relacionados con la gastronomía, el turismo, las opiniones, las fiestas, los miedos... de todo aquello que se le pueda ocurrir al ser humano.

No obstante, Manuel no solo se dedica a hablar con la gente que se encuentra por la calle, sino que también ofrece sus experiencias más personales, y una de ellas fue lo que pensó sobre el País Vasco cuando visitó esta Comunidad Autónoma. Lo cierto es que sus expectativas se completaron al 100%, pero ha manifestado que los vascos cometen un error muy grave.

"Todo fue una maravilla, pero el fallo está ahí"

Nada más comenzar con su testimonio, se puede observar cómoeste andaluz se graba a sí mismo mientras formula las siguientes declaraciones: "Acabo de venir de mis vacaciones en el País Vasco y me ha encantado todo aquello. Es una maravilla y un paraíso lo que tenéis allí", comienza.

Pero, a partir de ese momento, este periodista anuncia que, pese a que todo fue 'la leche' cuando estuvo allí, hubo algo que le chirrió. "Ahora bien. Vascos, tenéis un fallo hermano. ¿Cómo podéis tener tantos radares en la carretera?", expone. Cuando se fue a territorio euskera lo hizo con un vehículo propio, y más debido a las siguientes declaraciones:

"Como me despistara, me llegaban tres multas a mi casa"

"'Picha', que me hice el trayecto desde Donostia hasta Bilbao, que era una hora y pico, y me encontré con 30 radares aproximadamente", detalla. Al estar las carreteras tan vigiladas por estos dispositivos, como buen conductor, Manuel deja entender que fue muy prudente para que no le llegara ninguna multa por correo certificado a su vivienda. "Como me despistara, me llegaban tres multas a mi casa", argumenta.

"Además, eran de estos radares que son traicioneros. Vas en una carretera a 120 kilómetros y, de repente, hay una pendiente impresionante por la autovía y te ponen un radar a 80 kilómetros por ahora", continúa a la vez que califica esta mecánica de control como "es de ser muy perro".

"Me adelantaban hasta los camiones"

Este andaluz asegura que iba muy"asustado", ya que hasta "me da adelantaban los camiones". Fue una situación bastante complicada para él, prácticamente como un rompecabezas. "Yo estaba ya comido de la cabeza", especifica,

Por el momento, parece ser que Manuel García no incumplió ninguna norma vial durante su viaje en el País Vasco. El vive en Málaga y, cada vez que llaman a su puerta, teme que pueda ser un correo con una multa. "Llevo aquí unos días y cada vez que llega una carta a mi casa digo: por favor, que sea de mi padre", concluye.