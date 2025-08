Este móvil realme tan barato tiene resistencia a impactos de nivel militar y viene con Android 15

Esta oferta no te dejará indiferente si quieres cambiar de móvil y tienes un presupuesto muy ajustado. El realme 14x 5G, un smartphone de baja que cuenta con reseñas mayormente positivas en Amazon y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5, vuelve a tener un precio increíble, así que es un buen momento para comprarlo. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos cuando tiempo, no todos los días está tan barato.

El realme 14x 5G de 6 GB y 128 GB de almacenamiento tiene un precio recomendado de 199,99 euros, pero lo puedes conseguir por 129,99 euros en Amazon. Sin duda, es un auténtico chollazo que no puedes dejar pasar. Además, este smartphone lleva fue lanzado a finales de enero de 2025, así que no lleva mucho tiempo a la venta. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características.

Llévate el realme 14x 5G por 70 euros menos del precio recomendado

Al ser un móvil de gama de entrada no esperes una pantalla Full HD+ ni tecnología AMOLED, en su lugar encontramos un panel IPS de 6,67 pulgadas con una resolución de 1.604 por 720 píxeles. Puede parecer poco para los tiempos que corren, pero no se ve nada mal. En cuanto a la tasa de refresco, estamos de 120 Hz, así que la fluidez está garantizada.

No menos importante es el procesador, y aquí realme no ha querido jugársela, de ahí que haya apostado por el chip MediaTek Dimensity 6300, que ha demostrado estar a la altura en las tareas cotidianas, como enviar mensajes, navegar por Internet, ver vídeos y mover juegos que no sean muy exigentes. Esto también se aplica al sistema operativo. Sobre esto último, decir que viene con Android 15 y la capa de personalización UI 6.0. Por cierto, antes hemos comentado que tiene 128 GB, pues bien, son ampliables mediante una tarjeta microSD.

En el apartado fotográfico todo el protagonismo es para la cámara principal de 50 megapíxeles que, gracias a la IA, permite tomar fotos con una gran claridad y nivel de detalle. En el frontal una cámara de 8 megapíxeles para selfies y videollamadas. En cuanto a la batería, lleva una de 5.000 mAh y admite carga de 15 vatios.

Llegados a este punto, no hace falta decir que se trata de un móvil que merece la pena comprar, sobre todo ahora que cuesta 129,99 euros. Aprovecha esta oferta de Amazon antes de que finalice o se agote, no te decepcionará.

