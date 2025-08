Si quieres vivir en Cataluña, tienes que saber hablar catalán: "No se integran y a la lengua le pasa lo que le está pasando"

España es un país con una rica diversidad lingüística. Como todo el mundo sabe, además de la lengua oficial (castellano), existen otras lenguas cooficiales distribuidas por diversas Comunidades Autónomas. Los cuatro ejemplos de ello son el catalán, el valenciano, el gallego y el vasco. No se trata tan solo de simples variedades reconocidas por el Estado, sino que también son unas herramientas de comunicación que son el reflejo de la historia, la literatura y el valor cultural de un territorio en concreto.

Lo cierto es que, también, sus usos son el sujeto de tantos debates y conflictos en la sociedad, sobre todo el del catalán. Para muchos, se trata de una seña de identidad totalmente irrenunciable, relacionado con un símbolo de resistencia. No obstante, para otros esta promoción se interpreta como una forma de exclusión o de precisión hacia quienes no lo dominan.

"Si quieres vivir en Cataluña debes saber hablar catalán"

En este sentido, para muchas personas nacidas en Cataluña,conocer y usar el catalán, lejos de ser solo una cuestión de carácter cultural, es también una muestra de respeto hacia esta comunidad. Desde esta perspectiva, estaría siendo algo imprescindible para integrarse en la vida de diversos sectores en este destino, como pueden ser lo social, lo laboral o lo institucional, entre otros.

Esta opinión radica en que, como no se cuestiona la necesidad de saber la lengua oficial de otros países, lo lógico sería considerar que en Cataluña se espere, por lo menos, un mínimo del conocimiento o la competencia del catalán, sobre todo cuando se va a estar allí durante un largo periodo de tiempo. Por ello, esta defensa está ligada al derecho de la supervivencia total de la que es una lengua propia, sin que exista la posibilidad de que quede en segundo plano.

"Lo siento, es pura lógica"

Ejemplo de ello es el testimonio de @maitantpodcast, el perfil de TikTok de un podcast dedicado a publicar fragmentos, reflexiones y 'clips' audiovisuales de'Maitant Podcast'. Se trata de un especio dedicado a la cultura, la sociedad y la política de Cataluña, donde los vídeos abordan temas de actualidad que mantienen un tono irónico, crítico y reflexivo, por supuesto con esta comunidad como protagonista y en catalán.

La publicación que ahora interesa es la que titulado como 'Si quieres vivir en Cataluña debes saber hablar catalán', en la que se presenta al líder del podcast pronunciando esta misma oración. Tras ello, aparte de expresar un "lo siento", también explica que a otros países no se los critica por el empleo de sus idiomas. "Si quieres vivir en Francia, tienes que saber hablar francés. Si quieres vivir en Inglaterra, tienes que saber hablar inglés", expresa mientras apunta a que es algo lógico.

"Siento lástima por todos ellos, porque ahora su discurso se desmorona"

También hace mención a la inmigración masiva "que hemos sufrido en Cataluña en los últimos años". Habla sobre un tuit, el cual no se ve en este fragmento de vídeo, que publicó el primer ministro británico y por aquellos que han tratado de justificar cantidad de personas que han migrado. "Cuando veo este tuit del primer ministro británico, lo siento por Puigdemont y por Jordi Graupera, pero siento lástima por todos ellos, porque ahora su discurso se desmorona", expresa. Tampoco se olvida del líder del Partido Laborista británico, quien "revienta todos esos discursos dulzones que nos han querido vender". El líder de este podcast lanza la siguiente pregunta a todos quienes le escuchan: "¿Quieres que tu país sea un lugar donde cada año llegan 120.000 personas y se van 100.000? ¿Un territorio de paso?".

Para ofrecer su punto de vista, cuya respuesta a esta cuestión sería un no rotundo, argumenta una hipotética situación: "Cada año llega uno a Hospitalet de Llobregat, trabaja un tiempo, genera algo de dinero y se va. Llegan más de los que se van y, obviamente, eso no lo quieres", dictamina. En este sentido, "la gente no echa raíces, no se integra, el país se deshace, y la lengua sufre lo que ahora mismo está sufriendo", sentencia mientras termina concluyendo que todo esto es "insostenible".