Una argentina viaja a Barcelona y se queda perpleja por algo que los catalanes ven todos los días: "Es muy de primer mundo"

Cuando se realiza un viaje existe esa posibilidad de que lo más inolvidable y único no sea aquello que se quiere ir a ver, sino lo que uno descubre en los gestos más pequeños del día a día. Esto puede ser cualquier cosa, como por ejemplo, los estilos de vida, la gestión del tiempo libre, alguna tradición o costumbre de la que no se conocía siquiera su existencia o una simple forma de saludar por la calle.

Una de las mejores formas de documentar estos descubrimientos es mediante las redes sociales, las cuales son una herramienta ideal para transmitir contenido en tiempo real. Demostrar una experiencia de este estilo en primera persona puede ser de verdadera utilidad para aquellos que quieren visitar un destino en concreto, y esto es algo que ha hechouna joven latinoamericana a través de su perfil de TikTok.

"No sé cómo hará la gente que no está en buen estado físico"

Se trata de Luana Zanek, también conocida como @luanazanek, una argentina que se dedica a publicar contenido sobre sus viajes y experiencias personales, sobre el aprendizaje del inglés, concretamente el británico, y sobre recomendaciones para los viajeros. Todo esto lo hace con un estilo muy cercano, auténtico y fluido. En este sentido, toca hacer mención a la publicación que ahora concierne, la de su primera experiencia viajando a la capital de Cataluña, Barcelona.

Tras haber estado durante los últimos seis meses en Italia, "algo que siempre me sorprendía de Italia es que las calles son muy subida, bajada, subida, bajada, todo el tiempo; todo desnivel", explica. En estas circunstancias, no entiende cómo pueden hacer las personas con un peor estado físico para ir de un lado a otro, ya que "siempre pensaba: no sé cómo hace la gente que está no en buen estado físico o gente discapacitada, no entiendo".

"Encontraron la solución y es muy primer mundo"

La contraparte de Barcelona es que "las calles son bastante normales, menos el área que está cerca de las montañas, que es donde estoy ahora". Además, hace mención a que todo le pilla muy cerca ya que, donde se encuentra en esos precisos instantes, está "a 15 minutos del centro, porque todo queda cerca de todo". Volviendo al tema que se estaba tratando, Luana muestra las soluciones urbanísticas que ofrecen la posibilidad de saltarse esas zonas más complicadas para caminar, algo que tilda de la siguiente manera: "Encontraron la solución y es muy primer mundo".

Empieza a enfocar una calle en la que se ve una carretera para, acto seguido, realizar un movimiento de cámara a la derecha en la que se ven lo que parecen una serie de interminables escaleras que una infinidad de escalones. "Ahí está la calle. Después, si quieres ir para acá dices: ¡uuuh¡, ¿tengo que subir un montón de escaleras?", dice. Eso sí, existe una solución mucho más eficiente: "Bueno, tranqui, ¿no quieres subir escaleras?".

"Un ascensor y unas escaleras mecánicas gente, en medio de la calle"

Lo que le ha dejado sin palabras a esta argentina es la existencia de un ascensor que pueda facilitar este duro trámite. "Un ascensor gente, en medio de la calle". Y todavía queda más, ya que se marcha a otra calle diferente y graba otro dispositivo que se encuentra. "Y en esta otra, vas por la calle, miras a la izquierda y vuelve a haber las mismas escaleras que antes".

Ocurre lo mismo, le vuelve a parecer extraña la existencia, en este caso, de unas escaleras mecánicas. "Tranqui, tienes una mecánica", declara y enfoca mientras que, humorísticamente, dice que no se sabe al final de ellas habrá "un shopping (tienda) o una calle". Todo esto es algo que jamás había visto esta argentina, ya que lanza a los espectadores la siguiente pregunta: "¿Ustedes vieron esto alguna vez en otro lado? Yo no".