No sabemos qué es el nuevo dispositivo de Jony Ive con ChatGPT, pero al menos sí que sabemos lo que NO es

El universo que se abre frente a las compañías de investigación y despliegue de inteligencia artificial parece no tener fin. Las aplicaciones a las que se puede destinar la inteligencia artificial van en infinidad de direcciones y de forma transversal. Si a ello se le suma la asociación entre compañías, entonces el escenario se magnifica.

Uno de los actores principales en cuanto a inteligencia artificial es Sam Altman, cofundador de OpenAI, la empresa matriz detrás del popular chatbot ChatGPT. Altman anunció hace apenas un mes un acuerdo que supuso un gran impacto en la industria: la adquisición por 6.500 millones de dólares de la empresa emergente io Products, tras la que se encuentra Jony Ive, uno de los diseñadores de dispositivos más prestigiosos del mundo por su labor con los productos de Apple.

Ni un wearable ni unos auriculares o gafas inteligentes

El acuerdo apuntaba en una dirección clara: OpenAI planea lanzar al mercado productos en los que la aplicación de la inteligencia artificial llegue al usuario de forma tangible y que supongan un impacto similar al que tuvo el lanzamiento del iPhone en 2007 y revolucionen la vida cotidiana. Sam Altman considera que su unión con Jony Ive haría que Steve Jobs estuviera “tremendamente orgulloso”.

No existe ninguna duda de que Sam Altman y Jony Ive hablaron de cuáles eran los tipos de dispositivos en los que se centrarían al fructificar esta vinculación, pero falta por concretarlo en proyectos sólidos, cuestión que todavía está en el aire.

Por el momento lo que sí se ha podido saber es que no se tratará de un wearable y no estará en su fase final de comercialización hasta, mínimo, el año próximo. Es decir, el primer dispositivo no será algo que se pueda llevar puesto como un reloj inteligente, unos auriculares o unas gafas inteligentes. Al menos así se desprende de la información publicada por The Verge, quien se hace eco de una de marca relacionada que descarta que OpenAI e io Products estén trabajando en ese segmento de dispositivos.

Así se desprende de las palabras de uno de los responsables de io Products, Tang Tan, director de hardware de io y que también ha trabajado de forma directa en el departamento de diseño de Apple. Tang afirmó el pasado 16 de junio que el dispositivo al que Sam Altman se ha referido en publicaciones en su perfil de X está tan lejos como 2026 y que no será un wearable: "El prototipo al que Sam Altman hace referencia en el video está a al menos un año de salir a la venta. Su diseño aún no está finalizado, pero no es un dispositivo intraauricular ni un wearable"

Tal vez en la elección de otra clase de dispositivo ha tenido que ver la demanda que OpenAI e io Products han recibido de la compañía de dispositivos de audio iyO por infringir de forma deliberada su marca registrada y que ha obligado a la compañía de Sam Altman a retirar cualquier referencia a io Products de sus espacios y publicaciones en redes sociales.

Sea como sea, el trabajo por parte de ambas compañías continúa su curso si hacemos caso a las palabras del director de hardware Tang Tan, con lo que pese a que el lanzamiento no se vaya a producir hasta 2026 seguro que habrá novedades al respecto en los próximos meses que confirmen y no que solo descarten como ha sucedido estos últimos días.