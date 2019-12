Un hombre destroza su propio coche tras ser multado por la Policía en Valencia

El pasado viernes, la Policía Local de Valencia se vio envuelta en una intervención bastante surrealista. Un vehículo se encontraba estacionado en una zona peatonal y un agente de la Policía se percató de ello, por lo que inició los trámites para la consiguiente multa. Pero el conductor se da cuenta y pide que le retire la multa que le acababa de poner. El agente cumplimentó la sanción, por lo que no retiró.

Lo que no se imaginaba era lo que sucedería a continuación. El conductor del vehículo aumentó su agresividad y empezó a dar patadas por dentro, inclusive al volante. El agente pidió refuerzos además de pedirle la documentación del vehículo. Pero el coche no tenía pasada la ITV y el nombre del titular no se correspondía con el conductor, por lo que la sanción fue aún mayor, según cuenta Las Provincias.

Surrealista #Intervencion que tuvieron que vivir los compañeros de @policialocalvlc en #Valencia. Los individuos, por una simple actuación de tráfico, destrozan su propio vehículo, ante la mirada atónita de los presentes.#SeVeYNoSeCree #TontoMuyTonto pic.twitter.com/5piSHQvoPp — CPU Policías Unidos (@CPU_Police) December 21, 2019

“Surrealista intervención que tuvieron que vivir los compañeros de la Policía Local en Valencia. Los individuos, por una simple actuación de tráfico, destrozan su propio vehículo, ante la mirada atónita de los presentes”, comentaba @CPU_Police, la comunidad de interés policial de Twitter. El individuo, tras varios golpes, arranca el parachoques delantero, mientras su compañero, vestido con una camiseta azul, grita a los vecinos. “Largo de aquí, se acabó el espectáculo, ¡Largo, espectadores, largo!”. Y también se sumó al destrozo del coche, dando patadas a los retrovisores.

Mientras, el conductor seguía con su actitud agresiva, dando puñetazos también a las ventanillas traseras. También se ve cómo había roto alguna de las piezas y se había quedado con la radio. El vehículo quedó inmovilizado por parte de la Policía Local de Valencia.