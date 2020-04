Los expertos en datos abogan por test masivos y centros de cuarentena

La alta comisionada de la Generalitat para la acción contra el coronavirus, Nuria Oliver, ha constatado la mejoría de buena parte de los indicadores sanitarios relacionados con esta pandemia pero ha advertido de que durante su fase de control es necesaria la “identificación temprana de los casos y disponer de adecuadas infraestructuras de cuarentena”.

Oliver, experta en el manejo de datos, es promotora de una encuesta en línea sobre la covid-19 y dirige una iniciativa público-privada basada en el uso de la inteligencia artificial para medir el impacto de las medidas de confinamiento y la predicción de escenarios epidemiológicos. En declaraciones a EFE, esta ingeniera alicantina ha subrayado: “Durante la fase de control, la clave ha de residir en la identificación temprana de nuevos casos, para poder aislarlos junto a sus contactos y evitar contagios comunitarios”.

“Es importante tener la capacidad de hacer muchos test, también a personas asintomáticas, y además hay que tener infraestructuras adecuadas para que quienes den positivo puedan permanecer aislados de forma eficaz”, ha insistido. Oliver ha hecho referencia a los datos de la citada encuesta al subrayar que el 28 por ciento de quienes respondieron indicaron que no tiene capacidad para hacer una cuarentena efectiva en sus domicilios, “y eso es útil saberlo en un momento en el que hay que evitar una nueva oleada, por eso son clave estas infraestructuras de cuarentena”.

Segunda oleada de contagios

Preguntada al respecto, ha indicado que, si bien no es un asunto en el que esté involucrada directamente, le consta que “hay equipos planificando estas infraestructuras, que han dado muy buen resultado en otros países”. Sobre una hipotética “segunda oleada” de contagios, Oliver afirma que “es un tema muy debatido” y que “el objetivo precisamente es que no se produzca, y desde el punto de vista de la virología probablemente quienes hayan pasado esta enfermedad estarán ya inmunizados durante un tiempo al menos, aunque lo cierto es que no disponemos de mucha información”.

A la hora de evitar una nueva fase de transmisión masiva, esta experta se refiere a las experiencias de países asiáticos como China, Singapur o Corea del Sur y la utilidad de herramientas tecnológicas que permiten el rastreo de personas. En estos países, según explica, se han usado herramientas tecnológicas para identificar posibles contagios mediante el rastreo de teléfonos móviles: “Hay aplicaciones que detectan qué otros móviles hemos tenido cerca para, en el caso de un eventual contagio, poder tener un registro de posibles infectados”.

Estas medidas, admite Oliver, podrían entrar en colisión con derechos fundamentales en su aplicación en Europa, y por este motivo la Unión Europea está promoviendo el estudio Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing, en el que trabajan más de 130 investigadores y que busca formas de hacer ese seguimiento preservando la privacidad de los usuarios.

“El 76 por ciento de quienes respondieron a nuestra encuesta y habían dado positivo por covid-19 aseguró haber tenido contacto con personas infectadas en sus círculos próximos -familiares, amigos, clientes, pacientes o compañeros de trabajo-, de modo que quizá existen otras formas de realizar este seguimiento y quizá nos valdría una aplicación menos tecnológica, pero por ahora todo son especulaciones”, concluye Oliver.