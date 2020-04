Una empresa en concurso fabricará 500 prendas de protección al día

Una empresa de Carcaixent (Valencia) que se encontraba en concurso de acreedores ha recibido autorización del juzgado para fabricar de forma altruista prendas de protección frente al coronavirus y, con el apoyo de decenas de voluntarios, empezará a coser unas 500 unidades diarias.

Según ha informado la firma Confecciones Sulfy en un comunicado, el Juzgado de lo Mercantil numero 3 de Valencia autorizó recientemente esta actividad.

María José Brines, ex gerente de la empresa, se siente muy ilusionada: "He estado 3 días sin dormir pensando en cómo ponerlo todo listo para empezar. Es muy reconfortante ayudar en todo lo que podemos y cuando el administrador concursal me propuso la idea me gustó muchísimo. Esto es una batalla de todos y entre todos lo tenemos que hacer. Cada uno tenemos que aportar todo lo que podamos".

Patricia Sabater es una de las voluntarias en el proyecto: "Soy administrativa en una empresa y ahora mismo por la paralización no estoy trabajando. He pensado que no puedo ayudar en lo sanitario porque no soy médico ni enfermera. Sé coser porque lo aprendí de joven y lo pongo a disposición de la sociedad para salir de este infierno".

El arranque de la producción ha sido supervisado por Alberto Ruiz, socio de Legal Notes, administradores concursales de Confecciones Sulfy.

