José Viña destaca que pandemias como la del covid-19 evidencian la trascendencia de la investigación

El doctor José Viña, investigador principal del Grupo de Investigación en Envejecimiento y Ejercicio Físico del Hospital Clínico de Valencia, destaca que pandemias como el covid-19 evidencian la trascendencia de la investigación y añade que ante una catástrofe por culpa de una enfermedad ahora, más que nunca, la investigación es un sistema muy favorable.

Las personas mayores son las más afectadas por esta epidemia y por ello aconseja el ejercicio físico y orientado a mejorar, en general, la calidad de vida de la persona mayor… “Andar solo no vale, hay que hacer ejercicios específicos”. Además señala la importancia de una nutrición adecuada: “Hay que hacer esfuerzos, porque las personas mayores tienden a comer insuficientemente. Necesitan proteínas y no comen bastantes, necesitan vitaminas y minerales, ¿cuántos se comen cinco piezas de fruta o verdura al día?”.

Un tipo de ejercicios para personas mayores sería “apoyarse en una silla, levantar una pierna, dar un paso y volver atrás, levantar la otra pierna, dar un paso y volver atrás, eso veinte veces. Otro ejercicio es coger una naranja, al nivel de la mano y subirla a la cabeza y bajarla, subirla al otro hombro y bajarla, con ambas manos, veinte veces. Hay uno muy importante, que puede hacer todo el mundo que no sea frágil: sentarse en una silla y levantarse, si puede hacerlo diez veces mejor, ese movimiento es el más importante, ya que el que no puede hacerlo no se puede levantar del váter y es dependiente… Eso puede ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores…”.