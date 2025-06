Alcaraz - Lehecka, en directo hoy: final del torneo de Queen's 2025

Alcaraz persigue en Queen's su quinto título de la temporada en su sexta final. Ganó en Rotérdam, Montecarlo, Roma y París. Perdió en Barcelona porque estaba tocado físicamente y ahora es el turno en Queen's ante el checo Jiri Lehecka. Carlitos se deshizo en la penúltima ronda de su amigo Roberto Bautista. El castellonense ha vivido una semana en la que se ha reencontrado con su tenis y le ha servido para volver a colarse en el "top 50". Pero es que Alcaraz juega a otra cosa. Se impuso por 6-4 y 6-4 en 90 minutos. La brillantez y la consistencia se han convertido en señas de identidad de Alcaraz en el pasto.

Queen's Club Championships tennis tournament in London DAVID CLIFF Agencia EFE

Sólo una tormenta veraniega que pasó a media tarde por el barrio de Fulham retardó la presencia de Alcaraz en la final de Queen's. Enfrente estaba Bautista después de un torneo extraordinario, pero claro es que Carlitos no es Borges, Mensik o Rune. El paso del castellonense por Queen's recordó al jugador que llegó a ser semifinalista en Wimbledon hace seis años. Su problema es que enfrente estuvo el campeón de las últimas dos ediciones en el All England Tennis Club y que se ha empeñado en levantar su segundo título en Queen's. Después de las casi tres horas y media empleadas en vencer a Munar no se trata de despistarse. Resolvió lo de Rinderknech con suficiencia y ante Bautista empezó con la raqueta afilada. Roberto salvó su primer saque, pero no pudo hacer lo mismo en el tercer juego...SEGUIR LEYENDO