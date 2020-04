Mazón a Oltra: el modelo turístico no se cambia desde un despacho

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, del PP, ha advertido al Consell de que el modelo turístico “no se cambia desde un despacho político” y ha recordado, en este sentido, que “los planes quinquenales acabaron con la extinta Unión Soviética”.

El presidente de la institución provincial ha realizado estas manifestaciones en un comunicado en referencia a los anuncios que está lanzando Compromís sobre una "supuesta necesidad" de cambiar el modelo turístico de la Comunitat Valenciana, una "amenaza" que, ha proseguido, reiteró el pasado fin de semana la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y que acompañó de unas "graves" y "desafortunadas" declaraciones contra los empresarios del sector, en opinión de Mazón.

"La vicepresidenta debería rectificar de forma inmediata sus descalificaciones. Oltra no debería ver a los empresarios como los malos explotadores sino como aliados que crean empleo y generan riqueza para el conjunto de la sociedad", ha apuntado.

“Lo más grave es que en el seno del Consell existan dudas sobre el modelo turístico que tenemos y que PSPV-PSOE, Compromís y Podemos no se pongan de acuerdo en un tema trascendental para la economía de la Comunitat Valenciana”, ha destacado Mazóón, quien ha señalado que no se puede “consentir que el Consell siembre más dudas en un momento tan sensible como el actual”.

"Y más hoy", ha apuntado, "que hemos conocido que nuestra Comunitat tiene el triste honor de liderar el desplome de la ocupación en España".

Además, ha puesto de manifiesto que "la falta de unidad de criterio y de coordinación" en el seno del Consell, como ya ocurrió con la tasa turística, es "letal" para el sector "por el mensaje tan confuso que lanza en el peor momento".

En este sentido, ha advertido de que el turismo se va a encontrar con "una feroz competencia nacional e internacional en cuanto acabe el periodo de confinamiento y se vuelva progresivamente a cierta normalidad".

El político del PP ha recordado que el sector turístico es uno de los que más sufre la crisis, puesto que ha perdido por completo la temporada de Semana Santa y está en serio riesgo la del periodo estival.

En este sentido, ha mostrado todo su apoyo institucional al colectivo con diversas acciones enfocadas a la recuperación económica de la Costa Blanca con el fin de reactivar la actividad.

Para ello, la Diputación de Alicante ha aprobado una primera línea de ayudas de 500.000 euros destinada a contribuir y complementar el programa de la Generalitat dirigido a autónomos y pequeñas y medianas empresas relacionadas con el sector, en un ejercicio de "coordinación y colaboración en la adopción de medidas cuando son positivas".

Asimismo, el presidente ha reclamado en las últimas semanas la necesidad de ampliar el efecto de los ERTEs en el sector turístico y de favorecer un 'verano fiscal' con el fin de amortiguar las consecuencias de esta crisis sanitaria, que "también lo es económica y social".

Ha recordado que cerca del 60 por ciento de toda la oferta turística de la Comunitat Valenciana se concentra en la Costa Blanca, por lo que resulta "clave en estos duros momentos la unidad de todas las administraciones con el objetivo de seguir sumando y de recuperar lo antes posible niveles aceptables para nuestro sector turístico y nuestro empleo".

Finalmente, el presidente también ha insistido en apremiar al Gobierno central a comunicar su plan de desescalada con el objetivo de anticipar las acciones enfocadas a la recuperación del tejido económico y turístico de la provincia.