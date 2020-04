Caritas y El Portal-Manero cocinarán para 300 personas diariamente en Aspe

La pandemia del Covid-19 ha traído consigo una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en los últimos tiempos. A las dramáticas cifras de enfermos y fallecidos se suman las de aquellos que sufren necesidad, que han perdido su sustento y que se encuentran en una dramática situación. El grupo gastro Portal, cuyo director general es el empresario Carlos Bosch, consciente de esta problemática y de las carencias alimentarias que conlleva, han decidido contribuir llevando a cabo una acción solidaria en el municipio de Aspe (Alicante), donde como en tantos otros lugares, las cifras de personas que acuden a comedores sociales se ha multiplicado. “Desde nuestra empresa nos vemos obligados a colaborar por el bien de nuestra sociedad y ayudar a los más necesitados- explica Bosch-. Nuestro grupo empresarial, junto con personas voluntarias de dentro y fuera, nos ponemos en activo con nuestra capacidad de trabajo y nuestra forma de organizarnos profesionalmente”.

Carlos Bosch y el chef Sergio Sierra (a cargo de la dirección gastronómica del grupo) trabajando con Cáritas Aspe y con la colaboración del Ayuntamiento de Aspe, han tomado las cocinas del colegio público Perpetuo Socorro y transformado el comedor escolar en comedor solidario. “Contribuiremos haciendo un plato principal al mediodía, de momento durante todo el mes de mayo. Guisos de legumbres -lentejas, garbanzos, etc-, carnes, pastas… No podíamos no venir a echar una mano a gente que lo está pasando mal”, explica Sergio.

Así, realizarán un menú semanal para los siete días con platos energéticos y saludables para unas 300 personas por jornada. Todo con materia prima de la provincia. “En este pueblo han pasado de tener que ayudar a 30 personas a multiplicar ese número por diez. Hay 80 niños, por lo menos, que no tienen para comer”, continúa Carlos. “De momento, vendremos las tardes de tres días cada semana (lunes, miércoles y viernes) y dejaremos preparado todo para el resto, ya que cuentan con cámaras y congeladores. Cáritas y un equipo de 30 voluntarios se encargará de la logística del reparto porque tienen localizadas a todas las personas con necesidad. Será más práctico y más discreto”, desarrolla.

El equipo usará mercancía del grupo que no va a ser empleada en los restaurantes, comprará ingredientes básicos y también donaciones de clientes, amigos y cualquiera que quiera colaborar con la causa. En ese sentido se agradecen donativos, voluntarios, proveedores, alimentos… que puedan ayudar en esta misión. “A lo largo de mayo está previsto que hagamos unos 10.000 platos. Estaremos unos 8-10 cocineros y ayudantes para la producción, envasado y para dejar todo limpio para el siguiente día. Necesitamos voluntarios con corazón y ganas”, dice Sergio. “Nosotros ayudamos con personal y recursos del grupo, también económicos, pero cualquier aportación a Cáritas para este proyecto solidario es bienvenida. Sea mucho o poco. Todo, absolutamente, ayuda”, explica Carlos y añade por último: “Trabajamos con la ilusión y el esfuerzo de cumplir está misión por parte del Grupo Gastro Portal. Contará con nuestra ayuda, la de amigos y vecinos de la localidad además del inestimable soporte de las instalaciones aportadas por el Consistorio Aspense y el trabajo constante y desinteresado de los voluntarios de Cáritas Aspe. Agradecemos profundamente todas las ayudas para intentar solucionar esta situación”, concluye.