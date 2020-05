Teleorxata: La chufa artesana valenciana se reinventa

El coronavirus ha obligado a la mayoría de sectores valencianos a reinventarse, si bien es cierto que algunos se han visto más afectados que otros. En el caso de los horchateros artesanos, su temporada alta empieza con la celebración de las Fallas y llegada de miles de turistas, que inundan las calles de Valencia a lo largo de todo el verano.

Pero este año el covid-19 y la anulación del acontecimiento fallero cercenó el inició de la campaña horchatera. “No tenemos ingresos desde el año pasado. La temporada estival terminó en octubre y este año no pudimos comenzar en Fallas y no tuvimos Semana Santa”, explica Cristobal Subies, horchatero de la tercera generación de una familia de agricultores de Almassera que fundó la conocida Horchatería Subies.

Ante las restricciones al negocio impuestas por el estado de alarma, Subies y otro maestro de la chufa artesana, Món Orxata, han unido fuerzas para lanzar Teleorxata, un servicio de venta a domicilio de esta preciada bebida valenciana.

“Debido a las restricciones por el Covid-19 no hemos podido vender un solo litro de horchata natural, mientras que los supermercados venden horchatas industriales, como si fueran de horchatería. Las familias de agricultores y horchateros valencianos necesitan que se las apoye comprando productos de aquí y reconociendo las horchatas elaboradas con chufas de Valencia. Ya basta de competencia desleal a la auténtica horchata valenciana”, reivindica Subies.

Por su parte, Yolanda Morán, directora de Món Orxata (Alboraya) conocida por mantener viva la tradición de la venta de horchata en carritos que data desde el siglo XVI, recuerda que “la horchata natural No Pasteurizada tiene más fosfolípidos y arginina que la soja y es rica en vitaminas y antioxidantes naturales. Los fosfolípidos, complementados con el ácido oleico de la horchata, fortalecen las membranas celulares y potencian el sistema inmunológico”.

“La Arginina es un aminoácido fundamental en el desarrollo inmunitario infantil y clave en la maduración de los procesos de defensa contra gérmenes”, señala Morán.

El servicio de venta de horchata a domicilio, que entra en funcionamiento hoy mismo, funcionará en Valencia y área metropolitana. “Basta con encargarla antes de las 14 horas para que te llevemos la mejor horchata a casa para merendar”.