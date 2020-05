El presidente del Puerto recomienda a las personas “con capacidad” a aumentar su nivel de gasto

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez ha recomendado hoy “a las personas que tengan capacidad, que aumenten su nivel de gasto y así mantengan el empleo en la medida de lo posible”. El también economista ha explicado que “es importante mantener el gasto. Las ayudas o la renta básica son clave porque hay que mantener el consumo, porque sino las empresas no venden. Hay que inyectar capacidad de compra a las familias para que mantengan sus niveles de consumo”. Según Martínez “cada mil millones de gasto son aproximadamente 15.000 trabajadores. Si aumentamos la tasa de ahorro, que ahora ha aumentado dos puntos, unos 25.000 millones, no se van a crear 400.000 puestos de trabajo”.

Tras la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, su presidente ha admitido que abril ha sido malo, el tráfico ha caído un doce por ciento y el de contenedores un 10.9 por ciento. El beneficios neto previsto para este año se quedará en cinco millones, mientras que el volumen de negocio se ha situado en diez millones. Las mismas cifras del ejercicio anterior arrojaban unos datos de 25 millones de beneficio neto y 33 de volumen de negocio. "Hemos rectificado las previsiones de tráfico para 2019. Los ingresos serán menores y habrá que añadir las bonificaciones que aprueba Puertos del Estado y que aplicaremos.

Martínez ha destacado que las exportaciones de vehículos, con la Ford cerrada, han ido mal, y por supuesto, también el tráfico de pasajeros y ha dicho que “el puerto es el reflejo fiel del sistema económico al que sirve”.

En opinión del presidente del Puerto “es clave mantener el máximo numero de empresas y la capacidad de compra. Que los trabajadores reciban al menos una parte de su compensación, y ayudar a las familias de renta baja”. Según los datos que baraja, en abril el número de pymes se ha reducido en 85.000, “pero la caída de empresas medianas y grandes es más graves, y de estas, han desaparecido el 2,4 por ciento, concretamente 110 empresas”. “Es verdad que en abril han cerrado menos pero hay que hacer esfuerzo para mantener la actividad de las empresas que van a estar activas”.

Martínez también ha explicado que EEUU es ya el primer cliente del Puerto tras un aumento del tráfico del cinco por ciento, y el descenso acusado por China del ocho por ciento.

Ha pronosticado que “junio es un mes en que se deberían empezar a normalizarse los tráficos. Si junio es malo la recuperación será más lenta”.

Durante el confinamiento se ha importado frutas y legumbres, vinos y alcohol y grasa. Y hemos exportado también más de esos productos que es lo que la sociedad estaba demandando.

Martínez ha destacado que “los tres puertos han funcionado como un reloj” y que se han agilizado pagos a proveedores para generar liquidez en el sistema. Además, el buen funcionamiento de la aduana ha hecho que no hay sido necesaria otras zonas de desahogo previstas, además de la Fuente San Luis.

Subestación y energía solar

Aurelio Martínez ha mostrado su satisfacción porque la Generalitat ha aprobado la subestación eléctrica de 30 megawatios y que supondrá una inversión de ocho millones de euros. De este modo, cuando los barcos atraquen en Valencia se conectarán a la energía eléctrica de esta subestación y apagarán los motores cortando de este modo también las emisiones contaminantes de combustibles fósiles para cumplir con el objetivo de 2030 con emisiones cero.

“El futuro pasa por las energías renovables por eso hemos pedido informe para la construcción de central fotovoltáica en el tejado de la nave de Grimaldi, de 40.000 metros cuadrados. La central producirá seis megawatios, lo que supone el 10 por ciento de la energía que consume el puerto de Valencia. El informe estará a principios de junio”.

Además, antes de verano estará el informe de otra planta de 0,5 megawatios junto al club náutico, y otra de dos megawatios en el puerto de Gandía que será el primero de Europa autosuficiente.

También ha informado de que Adif ha adjudicado obras de construcción de acceso ferrocarril al puerto de Sagunto. Tres ramales diferencias con 5,6 kilómetros en total, con una inversión de 31 millones de euros, de los que 11 vendrán de fondos Feder.

Martínez se ha referido también a la aprobación por parte del Ayuntamiento de Valencia del proyecto de medidas correctoras para la ZAL, cuya licitación también está prevista para junio.

Respecto a la futura terminal de pasajeros, el concurso se mantiene en suspensión administrativa por el estado de alarma, si bien hay al menos dos empresas interesadas. En la misma situación se encuentra la nueva terminal de contenedores en el proceso de adjudicación a Terminal Investment Limited (TIL), filial del grupo MSC, aunque se ha seguido trabajando en el anteproyecto con las modificaciones del proyecto de la ampliación relativas a la no prolongación del dique y al dragado y se ha remitido a Puertos del Estado para su ratificación.

En el momento en que la Autoridad Portuaria (APV) otorgue la concesión a TIL se resolverá sobre la necesidad de elaborar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), según ha precisado el director de la APV, Francesc Sánchez. Aunque no prolongar el dique puede suponer “no gastar” unos 40 ó 50 millones de euros, este importe no se convertirá en un ahorro final dado el gasto que supondrá el relleno, cuya procedencia no está determinada. Sánchez ha advertido, respecto a la polémica sobre la DIA, de que los efectos de la crisis sanitaria han dejado “una serie de lecciones” al afirmar que la contaminación se ha reducido un 70 por ciento mientras el puerto ha continuado funcionando durante el estado de alarma.

Por último, Martínez ha comentado que “no hay previsión de apertura de cruceros. tenemos cuatrocientos y pico mil cruceristas al año y las operaciones estarán suspendidas hasta julio o agosto”.