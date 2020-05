Acaip denuncia el traslado de presos peligrosos a la prisión de Picassent

Desde el sindicato de prisiones Acaip han denunciado el ingreso en la prisión de Picassent de dos internos muy peligrosos (clasificados en Primer Grado), que habían protagonizado graves incidentes en otros dos centros penitenciarios. Esta situación de Primer Grado es la que se aplica a internos que han protagonizado graves incidentes durante su estancia en prisión (agresiones a trabajadores incluso con objetos punzantes, agresiones a otros internos...) y son, por tanto, un peligro para los trabajadores y también para otros internos.

Acaip dice que si bien el traslado de presos cuando protagonizan un incidentes graves es lógico, es “inaceptable" que no se aplique el mismo criterio en el caso de la prisión valenciana, que sí recibe presos de otras cárceles pero casi nunca se traslada a ningún preso de Picassent después de protagonizar incidentes tan graves como los que sí provocan el traslado desde otras penitenciarias.

Informa Acaip de que el día 5 de mayo ingresó en el centro un interno de nacionalidad española, de 27 años, que el pasado 15 de marzo había sido uno de los cabecillas del plante de internos que se produjo en el módulo 2 del Centro Penitenciario de Fontcalent. Ese día, antes de la comida un grupo de internos se negó a subir a sus celdas, y cuando tras hablar con ellos se consiguió que subieran, comenzaron a golpear las puertas de las mismas y a arrojar papeles ardiendo por las ventanas. En el día de ayer, 27 de mayo, causó alta un interno de nacionalidad ecuatoriana, de 23 años, que el día 13 de mayo protagonizó un incidente muy grave en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza). Ese día el interno interviene en una pelea, se le separa por los funcionarios de servicio, y cuando estaba siendo cacheado la emprendió a puñetazos con dos trabajadores del centro. Al ser trasladado al departamento de Aislamiento, volvió a agredir a otro trabajador con patadas y puñetazos. Este interno tiene también numerosos antecedentes de peleas violentas en prisión.

Señala el sindicato que “estamos de acuerdo en que cuando se producen incidentes graves en un centro penitenciario, en especial cuando hay agresiones a trabajadores, se traslade a los internos protagonistas del mismo con carácter de urgencia a otros centros penitenciarios, pero es inaceptable que no se aplique el mismo criterio en todos los casos” y recuerdan que con ocasión de numerosos incidentes graves ocurridos en el Centro Penitenciario de Valencia, incluso con funcionarios agredidos, los internos no han sido trasladados de centro, y han permanecido en el mismo.

Concluyen que estos hechos son especialmente graves si tenemos en cuenta la situación en la que se encuentra el módulo 19 que es el destinado a albergar a este tipo de internos. Ese departamento no reúne las condiciones adecuadas para albergar a ese tipo de internos, por sus condiciones arquitectónicas y su estructura, y no dispone de suficientes medidas de seguridad. Además, existe una recomendación del Defensor del Pueblo (año 2017) para su clausura definitiva por “carecer de condiciones adecuadas”. Esta recomendación no ha sido aceptada por Instituciones Penitenciarias.