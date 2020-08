Hosteleros de Benidorm exigen más controles sanitarios en lugar de decretar el cierre de su actividad

Aproximadamente un millar de personas se han dado cita esta mañana en Benidorm en la manifestación convocada por las asociaciones de ocio nocturno (Ociobal), comercio (Aico) y hostelería y restauración (Abreca) en demanda de medidas que ayuden a relanzar el sector turístico local.

La concentración se ha iniciado pasadas las once de la mañana con poco más de 400 personas, a las que se han sumado otro medio millar en su trayecto hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto.

En dicho manifiesto se reclaman una serie de medidas en diversos ámbitos; en materia laboral se reivindica que se prolonguen hasta el 15 de marzo de 2021 los ERTE para los trabajadores del sector turístico y el comercio, se bonifiquen las cuotas empresariales a la Seguridad Social para los sectores turísticos y la aplicación de bonos turísticos que fomenten el turismo interno.

En lo social, las asociaciones convocantes han exigido que se potencien corredores de los destinos turísticos seguros mediante “campañas promocionales para el disfrute del turismo nacional e internacional”.

Para ello consideran “indispensable” implantar test rápidos en aeropuertos y estaciones en origen. Igualmente, solicitan que se reconozca a los destinos seguros y se flexibilicen las medidas para aquellos que acrediten serlo.

En el aspecto sanitario los manifestantes han reivindicado la dotación de EPI a todo el personal sanitario y vinculado a la Sanidad del país.

Por último, en materia económica piden ayudas a fondo perdido para los gastos fijos de alquiler de los locales comerciales, la reducción del IVA para los servicios de hostelería y restauración y renegociar las carencias a dos años en las operaciones financieras vinculadas a la actividad empresarial turística.

En el manifiesto, los convocantes han abogado por aplicar “medidas específicas” con arreglo a la realidad de cada zona “y no por informes de dudosa calidad emitidos por un comité de expertos de incierta procedencia”.

En ese sentido han expuesto que a estas alturas de verano han pasado por Benidorm “millones de personas” y las tasas de contagio han sido “extraordinariamente bajas”, lo cual evidencia “que se han hecho las cosas bien”. “Exigimos ser tratados con arreglo a ello”.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Hostelería, José Luis Yzuel, presente en la manifestación, ha expresado su “tristeza” porque a la convocatoria no hayan acudido los hoteleros.”No se entiende por qué no han venido. Les pido que reflexionen y estén con nosotros. No se nos está respetando ni valorando y debemos estar todos unidos”.