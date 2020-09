Familiares de la residencia de Llíria (Valencia): «Hubo una temporada que no les cambiaban la ropa ni tampoco las sábanas tras orinarse»

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación ante la gravedad de las imágenes de la residencia de ancianos Domus VI de Llíria y varios familiares confirmaron que presentarán denuncias tras retirar a sus mayores del centro.

«Siento rabia e impotencia. No entiendo cómo se puede hacer eso a un ser humano», lamentó Isabel Díaz, hija del anciano que sufrió una caída. «Me lo llevo a un hospital, y en función de lo que me digan los médicos actuaré. No sabemos quién es el responsable, pero esos señores no se atan solos, hay falta de socorro».

Otra afectada, Mariló Madrigal, dijo que su familiar sufrió la amputación de parte de un pie porque no se le curó adecuadamente una herida, y además, se le olvidó a quien lo atendía meterlo en una ambulancia para ser trasladado al hospital.

La hermana de dos internos, Pilar García, afirmó que durante alguna temporada no les cambiaban de ropa, o les ponían ropa de invierno a 30 grados, o no les cambiaban las sábanas tras orinarse.

Otros familiares, en cambio, aseguraron que jamás han visto «nada raro», ni han tenido constancia de maltrato alguno.

En un comunicado, la dirección de la residencia negó que los internos de este centro hayan estado desatendidos y aseguró que el citado vídeo fue grabado por una extrabajadora a la que no se renovó por incumplir sus obligaciones. «Atendemos a los residentes de manera inmediata».

Esta investigación se ha abierto de oficio, tras tener acceso a unas imágenes emitidas por Telecinco en las que puede ver a ancianos atados a sillas, con llagas o desnudos, supuestamente desatendidos para comer e incluso abandonados tras caer al suelo.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas también investiga lo sucedido en esta residencia, que ya ha sido inspeccionada anteriormente por «varios incumplimientos graves» durante 2019 y a la que se impuso una sanción de 174.000 euros.

Tras hacerse público el mencionado vídeo, varios familiares de internos acudieron al centro y algunos se los llevaron a sus casas.

Críticas del PP contra Oltra

«A la vicepresidenta Mónica Oltra se le ha vuelto a ir de las manos». En poco más de una semana se han confirmado que dos centros de mayores (Torrent y Pilar de la Horadada) tienen prácticamente a todos sus residentes y trabajadores contagiados de covid y hay 52 centros con contagios confirmados, también han trascendido las imágenes de varios ancianos atados y desatendidos en un centro de Llíria y además, el TJSCV ha anulado el cierre de una residencia de Sant Llorenç de Vila-real decretado por el departamento que dirige Oltra.

«No hay mañana en la que no nos desayunemos con crisis en alguna residencia», asegura la portavoz de Política Social del grupo parlamentario popular, Elena Bastidas, quien remarca que ha habido centros, como el de Moncada, donde no se hicieron PCR a los profesionales que regresaban de vacaciones.

Ante esta «preocupante» situación, el PP solicitó la comparecencia de Oltra en Les Corts y copia de los expedientes informativos y sancionadores incoados.