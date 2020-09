Oltra pide reducir desplazamientos innecesarios con la vista puesta en la difícil situación de Madrid

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado esta mañana tras la reunión del Gobierno valenciano, que “el Consell está preocupado y ocupado en la gestión de la pandemia. Ciertamente la afectación de la comunidad de Madrid es muy grave. Espero que la intervención del Gobierno español cuide de la salud de los madrileños y del resto de españoles”. Y en este sentido ha dicho que “es conveniente reducir los desplazamientos al mínimo. No solo de Madrid sino en general. Eso vale para todo el mundo".

Oltra, que ha dicho que no quería “meter el dedo en el ojo” a otras comunidades, si que ha recordado que el Ejecutivo valenciano, en casos de alta trasmisión comunitaria, había tomado decisiones duras como el confinamiento.

También ha recomendado "intentar tener un poquito menos de vida social”, algo que ha dicho que era “complicado”, pero hay que “ser muy cautelosos” hasta que haya una salida de la pandemia y ha recordado que la curva de contagios actualmente era preocupante.

Además, la vicepresidenta ha informado de que la Generalitat está trabajando en un decreto de ayudas para el sector de las residencias que atienden a personas mayores, con diversidad funcional, con problemas de salud mental o en situación de exclusión, al que se destinarán 10,9 millones de euros.

Crítica contundente a DomusVi

Respecto a la propagación de la enfermedad en algunas residencias de ancianos, Oltra ha centrado la crítica en la empresa DomusVi: “DomusVi es un fondo de inversión, no es una empresa”. Y ha explicado muy claramente las diferencias: “Una empresa de servicios sociales tiene una base vocacional y pone a las personas en el centro. Son empresas que dan para un modo de vida digno no para comprarse un yate en tres días. Este no es un ámbito para hacer pelotazos. No hay cariño por lo que se hace, porque si no, no tendrían tanto problemas".

Oltra ha citado las residencia de Llíria, Alcoi, San Vicente del Raspeig “y me acabo de enterar de una denuncia en Cocentaina”. Todas de DomusVi y ha utilizado el sarcasmo para añadir que “acumula usted muchas casualidades”. También ha dicho que DomusVi ha tenido problemas en otras comunidades autónomas de España siempre por el mismo motivo, y ha pedido que no se generalice con todas las residencias de otras empresas cuyo trabajo ha defendido.