Marzà aboga por que los Presupuestos sean “botànicos” antes de sumar a otros

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, defiende que el proyecto de presupuestos para 2021 que salga del Consell “tiene que ser botànico” y responder al acuerdo de gobierno, y a partir de ahí debatirse con el resto de formaciones políticas para sumar más ideas si es posible.

“Primero tenemos que hacer un proyecto dentro del Gobierno y luego se manda a Les Corts para que haya el debate que toque. Seguro que hay gente de diferentes grupos que tiene ideas magníficas y si se pueden adoptar, mucho mejor”, ha afirmado Marzà en los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia.

Entiende que eso es lo que se está haciendo en el Ejecutivo, con las primeras reuniones técnicas para la elaboración de unas cuentas que, a su juicio, “deben reflejar los equilibrios y las voluntades de los miembros del pacto de gobierno”.

Eso no impide, según el conseller, “que uno tenga diálogo con todos”, y considera que la reciente reunión del president de la Generalitat, Ximo Puig, con el sídnic de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, forma parte del “posicionamiento político de cada partido”.

Preguntado sobre si este acercamiento de Puig a Cs podría explicarse en función de la política interna del PSOE a nivel nacional, Marzà considera que “es posible” y añade que “cada partido intenta buscar los espacios políticos que en su momento cree más necesarios y le interesan más” para “intentar incidir todavía más en la sociedad”, señala el también dirigente de Compromís.

Marzà insiste en que los presupuestos deben partir primero del Consell, y así cree que será, aunque para ello es necesario tener claro el marco de ingresos, y considera que el Gobierno debería haber avanzado ya “cuáles son los ingresos que van a tener y las entregas a cuenta del modelo de financiación que se van a trasladar”.

Financiación autonómica

El conseller asegura no entender que se aplace la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica porque es “esencial” para la Comunitat Valenciana y para el conjunto del Estado, y porque se trata de un compromiso adquirido para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Afirma que la posición del Consell “es la que debe ser, exigir esté quien esté en el gobierno una financiación justa para los valencianos”, y valora la posición “clara y contundente” de Compromís en el Congreso de no apoyar determinadas propuestas del Gobierno “si no se negocia” y no se trata “con justicia a los valencianos”.

La Comunitat, advierte Marzà, no puede estar “siempre por debajo de la media” porque al final se tienen “menos oportunidades para mejorar la vida de los ciudadanos”.

“Hay que tener un nivel de ingresos acorde a las necesidades que tenemos y para eso hay que aumentar los recursos de forma muy significativa y cambiar los criterios” de reparto porque “no son justos”, defiende.

Refuerzo a las políticas del Botànic

El titular de Educación, Cultura y Deporte afirma que la pandemia ha consolidado y reforzado las políticas y el marco de trabajo del Botànic, y ha dejado sin argumentos a “aquellos que decían que las Administraciones Públicas debían apartarse y que fuera el mercado el que lo regulara todo”.

“Se ha visto que sin una sanidad publica, que cohesiona a todos y sea universal, no podríamos estar afrontando esta situación”, y tampoco “sin una educación pública que genere igualdad y equidad ente todos los valencianos”, señala.

Afirma que desde el Consell se cometen errores y hay cosas que mejorar, pero asegura que están “dándolo todo”, que es lo que, en su opinión, se debe pedir a cualquier persona que está en el gobierno: “que lo dé todo y que ponga en el centro la prioridad común”.

Espera que los ciudadanos valoren estas cuestiones en el futuro, pero no es algo que le preocupe en estos momentos, ya que ahora está centrado “en trabajar, dar soluciones” y “salir de esto lo mejor posible”.

Relaciones en el Consell

Reconoce que dentro del Consell “no todo puede seguir igual” que al principio pues en una relación de cinco años, “todo no es como al principio”, aunque cree que eso “está bien” y que en estos momentos hay “otro tipo de relación”, pero en la que “hay lealtad, cohesión y trabajo en común, que es lo que debe haber”.

Asegura que en la Conselleria de Educación trabajan “de forma casi simbiótica” personas de los distintos partidos que integran el Consell, y se muestra “muy satisfecho” de lo que han aprendido conjuntamente y de cómo gestionan esa diversidad, “que es necesaria en la sociedad y debe reflejarse también en el Gobierno”.

En este sentido, dice que no se ha parado reflexionar sobre si es necesario abordar cambios en el Consell, como plateó la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

“En toda organización se van renovando los equipos y es normal, pero hay que buscar el momento adecuado”, señala Marzá, para quien “es bueno que salga el trabajo adelante y que si hay que hacer cambios en algún sitio, los hagamos, pero que lo decida quien lo tiene que decidir”.