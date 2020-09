Las familias numerosas valencianas, en contra de que la renta se incluya como criterio en las ayudas

La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (Fanucova) junto a la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) han asegurado que recibieron con “sorpresa y preocupación” los planes del vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, respecto a la condición de familia numerosa, en la que, según dijo el pasado martes, se podría tener en cuenta no sólo el número de hijos, sino también la renta.

FANUCOVA y la FEFN consideran que la renta no puede ser un requisito para obtener el Título de Familia Numerosa, puesto que éste es, como el propio nombre de “numerosas” indica, un reconocimiento y apoyo a las familias que tienen mayor número de hijos, al margen del resto de circunstancias que tengan estos hogares u otros, y que deben tratarse y apoyarse, en su caso, por una vía distinta.

“Con el Título de Familia Numerosa, las familias que tienen más hijos que la media obtienen ciertos beneficios, como compensación a su aportación social, ya que aportan capital humano, básico para para compensar la bajísima natalidad y el envejecimiento de población que amenaza el mantenimiento del Estado del Bienestar. Estos hogares, formados por un mínimo de 5 miembros, tienen además un alto nivel de consumo, por lo que pueden considerarse un motor de desarrollo económico a corto y medio plazo, de especial importancia en épocas de crisis”.

Fanucova y la FEFN consideran que plantear el tema de la renta como requisito para reconocer esta aportación social de los que más hijos tienen “supone ir en contra del principio de justicia social que creemos que es básico para cualquier sociedad. Igual que se protege a los jóvenes con ciertos beneficios, se protege a los hogares donde hay más hijos, porque tienen un valor fundamental en sí mismos, porque son los ciudadanos del futuro”, explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

En este sentido, destaca que “la protección de las familias numerosas es una medida social, que nada tiene que ver con la política asistencial. El reconocimiento y apoyo a las familias que tienen más hijos no puede confundirse con medidas orientadas a ayudar a las que tienen menores recursos o están en situación de vulnerabilidad por determinadas circunstancias, porque eso supone perder todo el sentido del concepto de numerosa”, apunta el presidente.

Familias con ingresos ajustados

Los beneficios a los que da derecho el Título de Familia Numerosas, como las bonificaciones en precios de servicios públicos básicos, como pueden ser el transporte, tasas educativas, etc., pretenden compensar los costes que supone el cuidado de hijos, que serán los futuros cotizantes al sistema público de Bienestar Social. A pesar de este planteamiento, las ayudas públicas que se otorgan hoy día a las familias numerosas no son proporcionales al coste por hijo al año, que según Save The Children se sitúa mínimamente en 6.000 ó 7.000 euros, dependiendo de la edad.

La renta disponible de las familias numerosas se ve muy recortada por el coste que supone el cuidado de hijos y, de hecho, un tercio de ellas no logra llegar a fin de mes, según la Radiografía de las Familias Numerosas en España, realizado por la FEFN a mediados de 2019, antes de la crisis del coronavirus. Según este estudio, realizado en base a más de 3.000 encuestas, más de la mitad (el 54,2%) de las familias numerosas –hogares compuestos por un mínimo de 5 personas- no supera los 2.500 euros al mes y un 16,6% ingresa mensualmente menos de 1.200 euros. Por ello, 4 de cada 10 familias (un 38,7%) asegura que llega justa a fin de mes y casi el mismo porcentaje (36%) afirma que sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades familiares. De hecho, un 15,5% tienen que recurrir a ahorros y un 20,5% se ve obligada a pedir un préstamo puntualmente para poder cubrir necesidades del mes.

Monoparentales con 2 hijos

El vicepresidente también anunció ayer su intención de ampliar la consideración de familia numerosa a las monoparentales con 2 hijos, una medida que para FANUCOVA y la FEFN no tiene sentido y supone desvirtuar el concepto de “numerosa”, que se basa en el número de hijos y no en otras circunstancias especiales. FANUCOVA y la FEFN considera que es necesario apoyar y proteger a las familias monoparentales, pero no a través del Título de Familia Numerosa: “Lejos de parecernos lo más sensato, como dijo Pablo Iglesias, nosotros creemos que es más bien lo contrario; no tiene sentido porque estos hogares, por su tamaño (3 personas) y composición (un progenitor), tienen una realidad y unas necesidades que nada tienen que ver con las de una familia numerosa”, explica el presidente de la Federación.

La FEFN, que se ha reunido varias veces con las asociaciones de monoparentales para apoyar sus demandas, considera que el apoyo a las familias monoparentales se debe hacer a través de una regulación específica, con medidas específicas para ellas, que den respuesta a las necesidades derivadas de tener un solo progenitor, como pueden ser las mayores dificultades para conciliar vida laboral y familiar que son mucho mayores para un padre solo o una madre sola.

La organización familiar destaca que hay familias monoparentales que también son numerosas (un 9%, según el último estudio de esta entidad), pero lo son porque tienen 3 o más hijos, no porque sean monoparentales. “Son dos circunstancias diferentes y en ese caso, deberían poder acceder a los beneficios o ayudas propias de ambas condiciones, sería lo justo”, apunta José Manuel Trigo.