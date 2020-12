VOX denuncia un nuevo brote en la residencia Torres de Serrano de Valencia

La síndica de Vox en Les Corts, Ana Vega, ha exigido este jueves a la Conselleria de Sanidad que informe de “lo que sucede realmente en las residencias de ancianos”, frente, según ha dicho, al “oscurantismo del Botànic, que no está informando a los valencianos del número real de contagios” en estos centros.

La formación política ha denunciado, en un comunicado, un “foco importante de coronavirus” en las residencias del Palacio de Raga y Torres de Serrano, en las que han habido “más de 20 afectados en cada una, varios ingresos y varios fallecidos, pero desde la Conselleria se está ocultando esta información a los ciudadanos”.

La síndica parlamentaria ha pedido la dimisión de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, “por ocultar a los ciudadanos los contagios por coronavirus, en especial en las residencias de mayores”, así como también de la “responsable de las residencias de mayores, Mónica Oltra”.

Vega ha destacado que “desde la Conselleria de Sanidad y desde el Gobierno de Ximo Puig afirman que la Comunitat Valenciana es la comunidad con menor incidencia de coronavirus, pero esto es falso”.

”Tenemos el mayor índice de contagios, pero como no se hacen PCR, los ciudadanos no saben quiénes están infectados y quiénes no”, ha criticado Vega, quien ha considerado que “tenemos un gobierno totalmente oscuro, opaco, que no da información veraz sobre el coronavirus”.

Desde Vox, han señalado que a las iniciativas sobre residencias de ancianos que ya han presentado, se suman ahora otras nuevas, como una pregunta oral en el pleno y dos demandas de información para que la Conselleria de Sanidad “diga, de una vez por todas, la verdad de lo que está sucediendo en las residencias de mayores”.