El PP pide otro Pativel viable económica y financieramente

La portavoz de Territorio y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular, Elisa Díaz, ha pedido al conseller de Territorio, Arcadi España y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “que recapaciten y asuman el gran error que supone el Pativel”.

Elisa Díaz se ha manifestado en estos términos después de que el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunitat Valenciana haya declarado nulo el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).

En este sentido, ha señalado, “se ha demostrado que el Pativel no es realmente un instrumento de protección del litoral valenciano, porque se realizó de mala manera, con improvisación, sectarismo, desinformación, mucha indefensión y muchas deficiencias que ya advirtió el PP”. Unas deficiencias, ha añadido, que también apunta el TSJCV para declararlo nulo por ser contrario a derecho.

La portavoz de Medio Ambiente ha señalado que “el Botànic vendió desde el principio el Pativel como un instrumento de protección del litoral, pero realmente lo que ocasiona es su abandono y su destrucción”.

Ante esta situación, el Consell debería reconocer que “no lo hizo bien, y recapacitar y ponerse a trabajar en una regulación de nuestro litoral contando con todos los municipios afectados, con todos los propietarios afectados, y con los sectores de la sociedad civil afectados, a quienes dieron la espalda”.

Ahora “deben iniciar una nueva tramitación que cumpla todos los trámites haciendo hincapié en un informe correcto de viabilidad económica y financiera, y no la chapuza que intentaron colar”. Es necesario, ha añadido, una evaluación ambiental y territorial del litoral.

Elisa Díaz ha recordado que con la legislación del PP cualquier desarrollo urbanístico no puede salir adelante si no es medioambientalmente sostenible, por tanto, “que no sigan vendiendo la moto diciendo que el Pativel evita las políticas de ladrillo porque con la ley existente ya no era posible. “Que dejen de demonizar al Turismo, la hostelería, al deporte náutico y de deslizamiento, a los propietarios y municipios cuya subsistencia depende del litoral”.

Por ello, ha reclamado al Consell que pida la “real” protección del litoral con compatibilidad de usos y actividades, “que deje el sectarismo a un lado y empiece a trabajar como es debido porque con la declaración de nulidad del Pativel se hecho Justicia y esperamos que recapacite y no recurra”.