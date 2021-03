El sector del ocio en la Comunitat Valenciana quiere entrar en el grupo prioritario de vacunación

La Federación de ocio, turismo y juego, Fotur, va a pedir a la Conselleria de Sanidad la apertura de las terrazas al 100 por ciento, la vacunación a los profesionales de los sectores del ocio y la hostelería y celebrar espectáculos y festivales al aire libre. Además, reclaman que el sector de la hostelería tenga el mismo horario que el comercial y, por tanto, pueda cerrar a las 20 horas y no a las 18 horas como ocurre en la actulidad.

Así lo ha explicado a Efe el presidente de Fotur, Víctor Pérez, de cara a la reunión prevista este martes a las 16.30 horas entre la Conselleria de Sanidad y ambos sectores, con la presencia, entre otras entidades, de Fotur y de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valencia, Conhostur.

Pérez ha explicado que quieren “esperar a que pase Semana Santa y ver cómo han evolucionado los resultados” para pedir la reapertura del interior de los locales porque prefieren esperar “a palmar el verano”.

”Vamos a pedir porque es de sentido común el 100 % de las terrazas porque no tiene sentido que estén a un 75 % solo, vamos a pedir también los espectáculos y los festivales al aire libre y la ampliación de horario, que sea el mismo que el del comercio hasta las 20 horas, además de una campaña para concienciar y educar”, ha indicado.

Ha explicado que en breve se abre la campaña de los festivales “con medidas para acelerarlos” y ha incidido en que, aunque empiezan a partir de mayo, deben iniciar ya la venta anticipada de entradas y “sacarlas con derecho a devolución el 100 % como marca la Ley de espectáculos, no porque lo digamos ahora”.

”Además, queremos también que se vacune al sector de la hostelería y el ocio. Es lo que vamos a proponer desde Fotur y se lo he presentado al resto de asociaciones y todos me han dicho que adelante”, ha apuntado, a la par que ha insistido en que “es mejor parar en Semana Santa y no palmar el verano”.

Fuentes de Sanidad han indicado a EFE que afrontan la reunión con el ánimo de escuchar las peticiones del sector de cara a la desescalada, y les van a explicar la situación epidemiológica en estos momentos, además de analizar las medidas actuales, aunque han incidido en que aligerarlas lo debatirá la Interdepartamental.