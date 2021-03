Barceló garantiza que la Comunitat Valenciana no va a retrasar su ritmo de vacunación

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado este miércoles que la Conselleria de Sanidad “no se está planteando retrasar el ritmo de vacunación” contra el coronavirus.

En una comparecencia ante periodistas, Barceló ha asegurado que sabe de “algunas comunidades” que han trasladado que “en estos momentos no pueden seguir vacunando porque no tienen dosis suficientes”, pero que la Comunitat no lo hará.

Según Barceló, “dentro de la planificación que ha hecho la Comunitat Valenciana, ese ritmo va a continuar de acuerdo con la planificación que hemos realizado”.

En datos ofrecidos por la Conselleria de Sanitar ayer martes, en la Comunitat Valenciana se han administrado 429.661 dosis de la vacuna contra el coronavirus (52.010 en Castellón, 151.861 en Alicante y 225.790 en Valencia) y han recibido las dos dosis 121.246 personas.