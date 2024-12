Morant ensalza a los alcaldes socialistas de la dana: "Han estado extraordinariamente a la altura"

Acompañada por alcaldes de las zonas afectadas por la dana y rodeada de la cúpula del PSPV, la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha presidido este sábado el Comité Nacional del PSPV, donde ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien ha acusado de no llevar ninguna propuesta oficial a la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander. Así, le ha instado a "ponerse las pilas y estar a la altura de las circunstancias" ante la situación provocada por la dana y dejar de presentarse como "una víctima" y de lanzar "bulos" sobre las ayudas del Gobierno.

Morant ha asegurado que más allá de las palabras de Mazón "no hubo ninguna propuesta oficial que se elevara para ver si el resto de presidentes de las comunidades la apoyaban o no".

La líder de los socialistas valencianos ha señalado que en la Conferencia de Presidentes "no se trata de que los presidentes proponen y el presidente del Gobierno responde, llega a un acuerdo o no, se trata de un foro en el que cada uno de los presidentes puede elevar una propuesta y el resto pronunciarse".

Y según ha señalado, "no hay una definición clara de una propuesta por parte de los barones del Partido Popular y de las comunidades y, por tanto, no se sometió ayer a valoración ni a votación ninguna de las propuestas que aparentemente llevaba el señor Mazón. No sé si es que sus compañeros de partido no le apoyan".

Morant ha destacado el papel desempeñado por los alcaldes ante esta catástrofe, que "han estado extraordinariamente a la altura" de las circunstancias, y su responsabilidad, frente a un president de la Generalitat, Carlos Mazón, "huido" ya que el 29 de octubre que dejó a los valencianos "huérfanos".

"Nos encontramos ante un momento excepcional que requiere que estemos a la altura de las circunstancias", ha aseverado la líder de los socialistas valencianos, quien ha destacado "lo importante que es en la política pisar la calle" y la cercanía.

La secretaria general del PSPV ha afirmado asimismo que la Comunitat Valenciana "tiene derecho a la esperanza que representa el PSPV".

Sobre las ayudas, la socialista ha incidido en que las víctimas de la dana, las personas afectadas, "saben que tienen 16.600 millones de euros de ayudas que ya están llegando", ha aseverado, y ha recordado que "hay una oficina para tramitar esas ayudas en cada una de las poblaciones afectadas".

Reelección como secretaria general

De la misma manera, Morant ha asegurado que “el objetivo de los y las socialistas es volver a gobernar la Generalitat Valenciana” tras unas elecciones autonómicas que “serán imprescindibles para la regeneración democrática de la Comunitat Valenciana”. Además, ha remarcado que “el proyecto socialista es un proyecto en el que los valencianos se reconocen y respetan porque después de 20 años de corrupción del PP consiguió levantar la hipoteca reputacional de nuestra autonomía, la misma que en pocos meses han vuelto a poner en los titulares pos su ineptitud y negligencia”.

Por ello, ha anunciado la presentación de su candidatura para optar a la reelección como líder de los socialistas valencianos en el 15 Congreso que se celebrará en Valencia a finales del mes de enero y ha afirmado que “en las próximas elecciones autonómicas tendremos la primera presidenta-alcaldesa de la Generalitat Valenciana”.

Ford Almussafes

Otro de los anuncios que la ministra ha puesto sobre la mesa ha sido el del futuro de la planta de Ford Almussafes. "Somos conscientes de las dificultades de un sector estratégico para España, que es vital para la provincia de Valencia y para los municipios golpeados por la dana. Por eso, el Gobierno de España va a garantizar el futuro de la Ford de Almussafes".

Así, Morant ha recordado que, cuando Ford "necesitaba de la política", siempre "llamaba a la Generalitat Valenciana porque al otro lado había un presidente socialista": "Ahora han tenido que acudir al Gobierno de España, que siempre protege a los trabajadores".