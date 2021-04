Mónica Oltra: “Me enerva la sobreexposición de las informaciones de Madrid”

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que, en su opinión, hay “una sobreexposición de las informaciones de la Comunidad de Madrid. Si me permiten, empieza a enervarme”, ha subrayado.

Oltra ha realizado estas declaraciones en la habitual rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al cierre perimetral valenciano, sus hospitales de campaña o el volumen de ayudas que tiene previsto recibir la Comunitat.

”El Consell no ha tratado este asunto, nos dedicamos a las políticas que mejoran la vida de las personas, no a comentar lo que hace o dice Ayuso, como tampoco hablamos sobre lo que sucede en La Rioja o Cantabria. Esa sobreexposición ha de parar, la Generalitat no va a contribuir a ella”, ha concluido.