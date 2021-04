Caos en las citaciones para la vacunación: personas con la primera dosis puesta reciben de nuevo el SMS

¿Ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid y le vuelve a llegar el SMS citándole de nuevo? Usted es uno más de los afectados por el pequeño caos y desconcierto que se ha extendido estos días entre los vacunados con la primera dosis -ya sea de Pfizer, AstraZeneca o Moderna- y que reciben de nuevo en sus teléfonos móviles la cita para acudir -otra vez- a recibir la primera dosis.

Por supuesto es un error, tal y como reconocieron ayer desde la Conselleria de Sanidad, aunque se desconoce a cuántas personas ha podido afectar este incidente en la citación. En este momento se está intentando evaluar el alcance del error y, por supuesto, corregirlo.

En la actualidad, las personas que están siendo vacunas en la Comunitat Valenciana son los mayores de 80 años (segundas dosis), mayores de 70 (primeras y segundas dosis) y los mayores de 60, un rango de edad (entre 60 y 69 años) que son, por el momento, los únicos que están recibiendo la polémica vacuna de AstraZeneca, retirada del mercado para los menores de 60 años después de haber administrado la primera dosis a cientos de profesores y personal de centros escolares.

El Ministerio de Sanidad no ha decidido todavía qué hará con la segunda dosis para estos cientos de personas -miles en toda España- ya que existen varias opciones: no administrarla, esperar a que pase el efecto de la primera dosis e inocular las dos dosis de otra farmacéutica (esta opción es muy poco probable), o directamente no administrarla y confiar en que el 76 por ciento de inmunidad que otorga la primera dosis sea suficiente.

La supuesta vacunación masiva

Aunque desde la Generalitat valenciana se continúa hablando de vacunación masiva en referencia a la nueva fase que dará comienzo mañana, lo cierto es que la reducción en los envíos de las dosis de AstraZeneca y la supresión de Janssen ha echado por los suelos toda la planificación del Gobierno valenciano.

En cualquier caso, sí que es cierto que mañana entrarán en funcionamiento nuevos puntos de vacunación para atender a todas aquellas personas a las que corresponda la administración de la vacuna. Estos puntos son:

Grandes puntos de vacunación (4)

• Ciutat de les Arts i les Ciències de València

• Ciudad de la Luz de Alicante

• Institución Ferial Alicantina (IFA) de Elche

• Auditori i Palau de Congressos de Castelló

Puntos específicos de vacunación (18)

• Torrevieja

• Paterna

• Alcira

• Denia

• Benidorm

• Elda

• Gandia

• Torrent

• Vila-Real

• Sagunto

• Orihuela

• Mislata

• Alcoy

• Xirivella

• Xàtiva

• Sant Joan

• Ontinyent

• Sant Vicent del Raspeig

Puntos de proximidad-zonas básicas de salud (48)

• Ademuz

• Albocàsser

• Alcalà de Xivert

• Artana

• Atzeneta

• Ayora

• Benicarló

• Benilloba

• Benlloch

• Villar

• Buñol

• Castelló de Rugat

• Caudete de las Fuentes

• Chelva

• Cheste

• Chiva

• Confrentes

• Coves de Vinromà

• Forcall

• Xixona

• L’Alcora

• Llíria

• Llucena

• Montanejos

• Morella

• Muro

• Navarrés

• Onda

• Orba

• Pedralba

• Pego

• Pinoso

• Requena

• Sant Mateu

• Segorbe

• Soneja

• Tales

• Titaguas

• Torreblanca

• Traiguera

• Turís

• Utiel

• Vall d’Alba

• Vilamarxant

• Vilafranca del Cid

• Villar del Arzobispo

• Vinaròs

• Viver