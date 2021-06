La mujer en el franquismo, otra vez pregunta en la selectividad de la Comunitat Valenciana

Y van dos. Por segundo año consecutivo el papel de la mujer en el franquismo ha sido una de las preguntas del examen de Historia de España de las pruebas de acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana.

Los estudiantes tenían que elegir entre definir dos conceptos: censura, señorío, nacionalcatolicismo o dictadura. Además, se les exponían textos sobre la Constitución de Cádiz y de la Enciclopedia de la Sección Femenina en la que se expone un texto que defiende que el destino de la mujer es ser esposa y compañera del hombre, formar una familia y educar y cuidar a sus hijos.

“El lugar donde la mujer desarrolla sus actividades es la casa, por allí vive su familia. Pero su misión no es solo material; sus deberes no son solo cuidar de los hijos y del marido corporalmente, si no que de este debe ser la compañera, y de aquellos, la primera educadora (...) La mujer tiene la obligación de saber todo lo que podríamos llamar parte femenina de la vida: la ciencia doméstica es quizá su bachillerato (...) Guisar, planchar zurcir, etc, son otros tantos problemas que, en un momento dado, deberán resolver; por tanto, deben capacitarse para ello”.

Además, podrían elegir entre analizar las principales medidas legislativas adoptadas por las Cortes de Cádiz para poner fin al Antiguo Régimen o exponer las principales características del marco ideológico de la dictadura franquista.

En el examen de valenciano han analizado “El joven Enric Valor. Una vida de novel·la”, de Francesc Gisbert y un fragmento de “La Plaça del Diamant”, Merce Rodoreda.

Más estudiantes

Un total de 24.557 estudiantes de la Comunitat Valenciana -14.472 mujeres y 10.085 hombres- inician desde este martes, día 8, hasta el próximo día 10 de junio las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), cuya convocatoria extraordinaria está prevista para los días 6, 7 y 8 de julio.

Se trata de 500 alumnos más que el año pasado, en el que ya hubo un aumento notable de matriculaciones, y para poder presentarse deben tener el título de Bachiller o el de técnico de ciclo formativo de grado superior.

Los estudiantes podrán conocer el resultado de sus exámenes el día 18 de junio a partir de las 14 horas en convocatoria ordinaria, y a partir del día 14 de julio en la convocatoria extraordinaria.

Para los 22.726 estudiantes que provienen de Bachillerato, la nota de acceso a la universidad será la media ponderada del 60 por ciento para la calificación final de Bachillerato y el 40 para la nota de la fase obligatoria de la PAU.

Para los que provienen de los de ciclos formativos de grado superior, 1.831, será la calificación del ciclo formativo más la nota de la fase obligatoria de la PAU, con la media ponderada.

En total se han establecido 11 tribunales en la Universidad de Alicante, 6 en la Universidad Jaume I, 11 en la Universidad Miguel Hernández, 12 en la Universitat Politècnica de València y otros 12 en la Universitat de València.

En total, la Universidad de Alicante examina a 4.234 personas (1.775 hombres y 2.459 mujeres); la Universitat de València (UV) a 6.965 personas (2.876 hombres y 4.089 mujeres); la Universitat Jaume I (UJI) a 2.779 estudiantes (1.117 hombres y 1.662 mujeres); la Universidad Miguel Hernández (UMH) a 4.338 personas (1.724 mujeres y 2.614 hombres); y la Universitat Politècnica de València (UPV) a 6.241 personas (3.648 mujeres y 2.593 hombres).

Medidas de seguridad

La Agencia de Seguridad y Emergencias, realizará estos días un refuerzo especial para los exámenes en Alcoy, Alzira, Xàtiva y la antigua Escuela de Magisterio de València, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el acceso y salida de los exámenes.

Igualmente, se ha propuesto a los ayuntamientos que dispongan de drones que los activen estos días para control aéreo y vigilancia de las aglomeraciones.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a través de las redes de Metrovalencia y TRAM d’Alacant, ha reforzado los servicios para facilitar la movilidad de los estudiantes que acudan a los distintos edificios académicos donde se realizarán las PAU.

La Conselleria de Universidades elaboró un vídeo explicativo para informar de los aspectos a tener en cuenta para realizar las pruebas, así como informar de todas las medidas de seguridad que deben cumplirse como evitar aglomeraciones, mantener distancias de seguridad y los horarios de llegada, entre otros.

Como todos los años, la página web de la Conselleria ha publicado estos días previos ejemplos de exámenes, un documento sobre dudas frecuentes que plantea el estudiantado, además de la optatividad en los exámenes de cada una de las asignaturas, así como información de los horarios y lugares de los exámenes.