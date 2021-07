Sanidad reanuda las prácticas en centros sanitarios suspendidas por la pandemia

La Conselleria de Sanidad ha acordado permitir la reanudación de las prácticas formativas para estudiantes universitarios y de Formación Profesional en los centros sanitarios púbicos y privados de la Comunitat Valenciana, que habían sido suspendidas con motivo de la covid-19.

En una resolución publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la Conselleria señala que adopta esta decisión por “la trascendencia y beneficio social que supone garantizar la adecuada formación práctica de los futuros profesionales sanitarios”.

La medida, que tendrá efectos a partir de este miércoles, tiene en cuenta también “la evolución de la curva epidémica y el avance en el programa de vacunación”, que permiten continuar “con el proceso de desescalada paulatina” y “con el alivio en las medidas adoptadas con anterioridad”.

Sanidad acordó en noviembre de 2020 suspender las prácticas de estudiantes en centros sanitarios para prevenir y limitar la propagación y contagio por la covid-19, ya que la situación epidemiológica en aquellos momentos “hacía necesario extremar las medidas de control” en estos espacios.

No obstante, estimó adecuado no incluir de esta medida al alumnado del último curso de las diferentes titulaciones de ciencias de la salud y de las titulaciones sanitarias de Formación Profesional, ya que no tendrían la oportunidad de hacer las prácticas en años sucesivos.

En marzo de 2021, se permitieron también las prácticas al alumnado del tercer curso del grado de Enfermería, y en abril se amplió la posibilidad al alumnado del penúltimo curso de las titulaciones de los grados de Ciencias de la Salud.

Según la resolución publicada este martes y firmada el 23 de junio, en la actualidad, los indicadores de capacidad asistencial, ocupación de camas de agudos y ocupación en unidades de críticos, están presentando una buena evolución debido al avance de la vacunación.

Esto, añade el documento, permite continuar con el proceso de desescalada paulatina y con el alivio en las medidas adoptadas con anterioridad, aunque “sigue siendo necesario extremar las medidas de control en los centros sanitarios de manera que pueda garantizarse la protección de pacientes, profesionales sanitarios y estudiantes”.

Por ello, se acuerda reanudar las prácticas en centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud y centros sanitarios privados, para estudiantes de universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como para estudiantes de ciclos formativos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana.

Enfermería pide medidas de protección

Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) ha pedido precaución y establecer medidas de protección contra la covid ante la publicación en el DOGV de la Resolución de la Conselleria de Sanidad por la que se reanudan las prácticas en hospitales, suspendidas como medida de prevención por la covid.

Pese a “alegrarse” de que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública vuelva a dejar realizar prácticas a todos los estudiantes de Enfermería y el resto de las titulaciones sanitarias, ha solicitado su vacunación y que se dote a los alumnos de todas las medidas de protección, ha informado el CECOVA.

Ante el inminente inicio de estas prácticas y con la incidencia acumulada en riesgo alto al superar los 200 casos por cada 100.000 habitantes, el presidente del CECOVA, Juan José Tirado, ha explicado que el alumnado “deberá disponer de los equipos de protección adecuados a su nivel de exposición al contagio, como el resto de los profesionales que atienden a los pacientes”.

“Los estudiantes deben estar provistos de mascarillas adecuadas, guantes y equipos de protección individual (EPI) que impidan su contagio y la transmisión de la covid”, ha indicado Tirado, quien ha exigido la inmunidad de los alumnos.

“Si los estudiantes cuentan con todas las garantías de protección y están vacunados, pueden comprobar cuestiones como la aparición de efectos adversos y las contraindicaciones tras la vacunación”, ha destacado Tirado, quien ha subrayado que estas prácticas sirven “para desarrollar con más soltura su futura profesión”.

Desde el CECOVA han recordado que pese a la posibilidad de que alumnos de Enfermería realizasen estas prácticas desde el mes de marzo, ha sido ahora, con esta resolución, cuando los alumnos de ciclos formativos también podrán trabajar en los hospitales y centros de salud.