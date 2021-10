“La investigación universitaria tiene que ser tan importante como la docencia”

Sociedad

Eva Giner llegó a la Rectoría de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) en enero de 2018. Desde entonces, han pasado muchas cosas, sobre todo ha pasado una pandemia. Pero Giner explica, satisfecha, que VIU ha sabido adaptarse rápidamente a los cambios sociales que ha provocado esta situación extraordinaria, gracias básicamente a los avances tecnológicos con los que ya contaban.

¿Qué ha supuesto la pandemia para VIU?

La pandemia, por el efecto social que ha tenido, ha impactado en toda la organización, pero al ser una universidad online, no ha afectado prácticamente nada al funcionamiento. Los alumnos han podido continuar con total normalidad sus planes de estudios. En lo que sí ha tenido un poco más de repercusión, pero es algo externo a la universidad, es en la realización de las prácticas en centros presenciales, con lo que todos los alumnos de todas las universidades se han sentido un poco desamparados porque se cerraron todas las prácticas en el ámbito de la salud, de la educación, y eso sí que supuso una replanificación y una atención especial a nuestros estudiantes para poder darles lo que necesitaban y que acabaran el título en tiempo y forma.

¿Ha habido un incremento en el número de estudiantes?

Evidentemente sí, este curso llegamos a alcanzar más de 15.000 alumnos de 73 nacionalidades en 81 países. Impartimos más de 80 titulaciones online. Somos una universidad online con muchos años, no somos recientes, con lo cual tenemos una práctica en impartir docencia a través de nuestras tecnologías que ahora se ha puesto en valor. El alumno ha encontrado en esta formación online una manera de seguir formándose que a lo mejor hace dos años no se planteaba o no conocía. Ahora, cuando ya vamos hacia la normalidad, y la gente podría seguir en las universidades presenciales formándose, nos eligen a nosotros. Estamos siendo muy valorados.

¿Cómo afronta VIU esa vuelta a la normalidad?

Siempre hemos defendido que la universidad tenía que avanzar y que la oportunidad de impartir docencia online era para todos, no hemos pensado que esto era puntual y para un tipo de alumno especial, como sucedía hasta ahora, que era para un alumno profesional que no podía compatibilizar el estar en una universidad presencial con su vida personal y profesional. Ahora se abre una posibilidad que no estaba contemplada y es que, a alumnos que sí que pueden estar de forma presencial en un aula, les es más cómodo compatibilizar su vida personal y profesional con una docencia online. Nosotros no nos hemos tenido que reinventar, seguimos siendo lo que éramos, pero hay un tipo de alumnado que antes no nos consideraba y que ahora sí lo está haciendo.

¿Cuál es el futuro de la educación y qué es necesario para que esta se adapte a las necesidades del mercado laboral?

La universidad en general tiene que dar un salto tecnológico para adaptarse. El sistema necesita evolucionar, y no solo por esa necesidad de innovación tecnológica. La universidad tiene que acercarse mucho más a la sociedad, a dotar a los alumnos de unas competencias y habilidades cada vez más específicas, que es lo que está pidiendo el mercado laboral. La Universidad Internacional de Valencia no es solamente el lugar en el que el alumno tiene que recibir conocimientos, es mucho más, y tiene que evolucionar también en eso. VIU es transferencia, pero no solo de conocimientos sino también de investigación, con lo cual ahí nos queda todavía un salto importante que dar. Lo ha puesto de manifiesto la pandemia, ¿de dónde han salido las personas que nos han curado, han pensado en el tratamiento y han elaborado las vacunas? De la universidad. El conocimiento está en la universidad.

¿Qué papel tiene la investigación en una universidad online?

La investigación no solo es experimental, sino también teórica. La investigación es fundamental en una universidad. No solo pensando en la misión que tiene hacia los alumnos, sino porque para los propios profesores, es la única manera de mantenerse formados y actualizados en cada uno de sus campos. En VIU contamos con 22 grupos de investigación que están trabajando en campos pioneros y de gran impacto social, hemos lanzado dos nuevas Cátedras de Investigación y contamos con acuerdos con grandes instituciones pioneras en investigación como el CSIC. Sin investigación no hay universidad. La investigación tiene que ser tan importante como la docencia.

¿Qué otros retos tiene VIU por delante?

Encontrar esa necesidad de unión entre universidad y sociedad. La universidad del mañana va a ser tan rápida que si no nos anticipamos nos quedaremos obsoletos. Además, estamos en un momento en el que ya no somos centro único sino que hemos constituido cuatro facultades y una escuela de ingeniería ciencia y tecnología, con lo cual estamos también especializando más todo el servicio y el trabajo que se hace dentro de cada facultad, de manera que el acompañamiento al alumno y la forma de trabajar son mucho más específicos.

¿Qué balance hace de estos cuatro años desde que llegó a la rectoría?

He visto una universidad joven que ha sabido dar respuesta muy rápida a las necesidades que tiene la sociedad española. Tenemos un signo de diferenciación respecto a otras universidades, y nos hemos volcado en ello, y es el acompañamiento que hacemos de los alumnos y la flexibilidad que les damos para poder conseguir sus metas, que son formarse y mejorar su vida y creo que en estos últimos cuatro años VIU a eso le ha dado un impulso muy importante.