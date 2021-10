“La seguridad requiere inversión y no se puede improvisar, no es gratis y sin ella no existe desarrollo ni bienestar”

El Teniente General Fernando García-Vaquero Pradal, Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN, ha sido el encargado de la Lección Inaugural del Grado de Relaciones Internacionales de la VIU – Universidad Internacional de Valencia. En su intervención ha destacado el futuro de la OTAN y el papel que jugará los Estados Unidos, la intervención del ejército durante la pandemia, el rol de España en el conflicto afgano, la importancia de la colaboración para mantener la seguridad internacional, así como lo fundamental que es la seguridad para el desarrollo y bienestar de un país.

Sobre el estado de la seguridad internacional ha explicado que “los países occidentales están protegidos frente a posibles atentados, pero la seguridad total no existe. Es relativamente fácil cometerlos. La seguridad internacional basada, entre otros aspectos, en nuestra pertenencia a organizaciones internacionales como la OTAN garantiza una respuesta más optima haciéndonos más fuertes ya que casi nadie puede hacer frente a las amenazas de hoy en día por sí sólo”. En esta misma línea ha asegurado que “la seguridad requiere inversión y no se puede improvisar. No es gratis a pesar de parecer un bien intangible. Sin seguridad, no existe desarrollo ni bienestar”.

El papel del ejército en la catástrofe de La Palma

El teniente General ha querido poner en valor la labor del ejército más allá de las guerras tomando como ejemplo su trabajo en la catástrofe natural que está teniendo lugar en La Palma. En este sentido, ha abordado el rol de la UME en la zona desde el inicio de la emergencia explicando que “el ejército entra en acción posteriormente relevando a la UME y da continuidad al esfuerzo”.

Asimismo, ha contado que “la base operativa de la UME está ubicada en las instalaciones de la Unidad de Apoyo a la Proyección (UAPRO) “El Fuerte”, situada en Santa Cruz de La Palma y perteneciente al Ejército de Tierra. La UAPRO, reforzada por la Brigada Canarias XVI, abrió inicialmente sus instalaciones para acoger a alrededor de 250 personas que han sido desalojadas”.

Igualmente, ha remarcado la labor que han hecho durante la pandemia. “Una parte muy considerable de las Unidades del Ejército de Tierra ha participado en la lucha contra la pandemia mediante intervenciones, desinfecciones de residencias y hospitales, traslado de enfermos o transporte de vacunas, entre otros. Hemos trabajado todos unidos para salvar vidas y aliviar el sufrimiento de la población, de la que formamos parte y a la que servimos”.

Además, ha destacado otros momentos ejemplos como el traslado de enfermos a hospitales durante Filomena o, anteriormente, el empleo de controladores aéreos militares en casos de graves conflictos laborales.

El futuro de la OTAN y el papel de los Estados Unidos de América

Durante su intervención, el teniente general ha explicado que la Cumbre de la OTAN de Madrid, que tendrá lugar en 2022, será el evento perfecto para diseñar un nuevo concepto estratégico después del de Lisboa de 2010. En este sentido, ha señalado que “la nueva OTAN debe ir hacia una acción política y diplomática, más amplia y efectiva; debe encontrar y comprometerse en una verdadera postura disuasiva, y por último, tiene que enfrentarse a las nuevas amenazas con la capacidad tecnológica apropiada. El Teniente General ha finalizado su intervención preguntándose qué papel tendrá los Estados Unidos de América en el futuro de la OTAN.

España en el conflicto de Afganistán

En el panorama internacional ha ahondado sobre el papel del ejército español en el conflicto afgano dónde los soldados han estado presentes desde 2002 hasta mayo del 2021. Ha querido poner cifras a esta misión exponiendo que “en Afganistán participaron 27.100 militares y perdieron la vida 102 hombres y mujeres. Los soldados españoles llevaron a cabo más de 28.000 patrullas, recorrieron unos 3 millones de km, efectuaron 1.400 misiones de desactivación de explosivos y adiestraron a más de 13.000 militares afganos”.

“España también se implicó activamente en la reconstrucción del país. A través de diferentes agencias y departamentos civiles, los distintos Gobiernos financiaron la construcción de todo tipo de infraestructuras y colaboraron en infinidad de iniciativas para el desarrollo de Afganistán”, ha concluido.

Por su parte, Eva María Giner, Rectora de VIU – Universidad Internacional de Valencia, agradeció la lección inaugural del Teniente General Fernando García-Vaquero y recordó que “vivimos un momento histórico como sociedad global, no solo por la pandemia, sino por los grandes retos que el siglo XXI está presentando. Cambio climático, migraciones, conflictos armados, terrorismo, ciberterrorismo, hechos que obligan a reflexionar de manera interdisciplinar para entender cómo afrontarlos. Como universidad, desde VIU tenemos el deber de analizar este contexto y desgranarlo, a fin de comprenderlo y, lo que es más importante, transformarlo, que es también uno de los objetivos de esta sesión inaugural”.