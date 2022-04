El Gobierno valenciano, abierto a estudiar una reforma fiscal para 2023

Mucho se ha hablado durante las últimas semanas sobre el margen de maniobra de las comunidades autónomas para adaptar la carga fiscal de los ciudadanos a la nueva realidad económica, marcada por un escenario de hiperinflación, provocado sobre todo por el incremento de los precios de la energía y el petróleo.

Aunque hasta el momento desde la Generalitat valenciana se han mostrado reacios a una bajada de los impuestos, ante las insistentes demandas de la oposición, lo cierto es que fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguraron ayer que el Gobierno valenciano está abierto a estudiar la posibilidad de realizar una reforma tributaria en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2023, que tendría efecto retroactivo sobre la declaración de la renta de 2022.

Se trataría de una reforma que «ahondara en la progresividad, y que no beneficie únicamente a las rentas más altas», lo cual no tiene que significar necesariamente una bajada de impuestos generalizada para todos los tramos de renta, sino que podría reducirse la tarifa a las rentas medias y bajas e incrementarse a las más altas, o solamente la primera opción.

Otra posibilidad, planteada por los expertos en financiación autonómica el pasado mes de octubre en su informe sobre una posible reforma tributaria en la Comunidad, es la de introducir nuevos tramos de renta, de manera que se partiría de tarifas más bajas (8,5 por ciento o 9 por ciento), en lugar del 10 por ciento actual.

En cualquier caso, desde la Conselleria de Hacienda insisten en que es algo que se debe estudiar con detenimiento, y que se abordará dentro de unos meses, cuando se empiece a preparar la Ley de Acompañamiento de 2023.

Asimismo, insisten en que la Generalitat valenciana no es partidaria de bajadas generalizadas de impuestos y recuerdan que, «ahora más que nunca se necesita el apoyo económico del Estado para hacer frente a la crisis energética y de precios que están soportando familias y empresas».

Sin embargo, sí estarían de acuerdo, y así se lo han hecho saber al Gobierno, en que sería conveniente estudiar «bajadas concretas de ciertos impuestos especiales que se están viendo muy afectados (hidrocarburos o energía) y sobre todo para los sectores más afectados».

Dicho esto, aseguran que no creen que el problema de la inflación sea de tipo impositivo y además recuerdan que la Generalitat valenciana no tiene competencia para adoptar ninguna medida que tenga repercusión en el año en curso, sino para el próximo ejercicio, cosa que «puede estudiarse como no descartamos para la ley de acompañamiento de 2023».

“Creemos más en la acción pública que en una fiscalidad baja”

Por su parte, la facción de Compromís que forma parte de la Conselleria de Hacienda recuerda que son partidarios de contar con “una fiscalidad progresiva y justa, para financiar los servicios públicos y desarrollar políticas públicas redistributivas y de inversión pública”.

Estas fuentes aseguran que creen “más en la acción pública que en la fiscalidad baja para promover la igualdad y la actividad económica”.