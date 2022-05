Valencia cierra parques y cementerios ante el riesgo de tormentas fuertes

⚠️Avís: Atesa l'alerta meteorològica nivell taronja 🟧 per fortes pluges ⛈️prevista, per a hui, per @AEMET_CValencia, tots els parcs i jardins amb tanca de #València estaran hui tancats al públic🌳. #CierredeParques pic.twitter.com/y51T4rz6oC