«La luz aparece cuando uno resiste mucho en la oscuridad»

Rafael Álvarez «El Brujo» concede esta entrevista 20 minutos antes de que la sala de La Rambleta se abra para estrenar su espectáculo «Los Dioses y Dios» en Valencia. No le tiembla la voz, ni las manos, su presencia es contundente, su mirada amorosa y tranquila, sonríe como aquel que está convencido de que todo va a estar bien. Vamos, otro nivel. Aún le sobran ocho minutos. El que tiene las cosas claras no necesita más.

¿Qué ha querido contar con esta historia de mitología, «Los Dioses y Dios»?

Está basada en una comedia de Plauto, que se llama «Anfitrión», que cuenta que el Dios Júpiter baja del Olimpo y se acuesta con la mujer de un general que está en la guerra. Él adopta el aspecto físico del general y la mujer cree que está con su marido, pero no, está con un Dios, por lo que ella queda exenta de cualquier tipo de culpa. Cuando el general vuelve de la guerra se da cuenta de que en su casa pasa algo raro. Al mismo tiempo el general tiene un esclavo que es el Dios Mercurio, que adopta el aspecto físico del esclavo. Y con eso se produce un enredo, una serie de juegos de equívocos. Lo que está planteando Plauto es, en un lenguaje de comedia, un viejo tema de tragedia griega, que es el problema de la verdadera identidad.

Usted siempre habla de la búsqueda, ahora con los griegos, antes con Yogananda, también ha hablado de San Juan de la Cruz, ¿con cuál de estos caminos se siente más identificado?

Son todos el mismo camino, quizá la obra más mágica que he hecho nunca jamás es la de “Autobiografía de un yogui”, porque el libro ya es impresionante, es un “best seller” del siglo XX, es como la Biblia, las obras de Shakespeare, o el Principito. Lo que tiene la “Autobiografía de un yogui” es un imán muy poderoso, haciendo esta obra me han pasado muchas cosas que me han demostrado que esa energía espiritual funciona y se hace visible en el mundo material, cuando hay una voluntad de conectar con ella y un conocimiento de las técnicas, los métodos, las normas, a través de las cuales podemos traer la energía divina a nuestra vida cotidiana.

¿Qué ha descubierto en todos estos años de búsqueda?

He descubierto que Dios existe y se manifiesta. Parece una cosa ya sabida por algunos, por otros no que no son creyentes. Pero es impresionante cuando te das cuenta de que es verdad. Tú puedes decir, sí, soy creyente, nací cristiano, me bautizaron y creo en Dios, pero cuando ves la realidad de que ese poder se manifiesta en vida, cuando tienes delante de ti de repente una respuesta en forma de milagro y piensas, bueno, es casualidad, pero luego viene otra respuesta también en forma de milagro... la mente siempre duda, es incrédula, es volátil, pero cuando ya vienen muchas respuestas te tienes que rendir a esa manifestación, y en ese rendimiento es cuando tu vida se transforma.

¿Es en la oscuridad donde aparece la luz?

La luz aparece cuando uno resiste mucho en la oscuridad, hay gente que está mucho tiempo en la oscuridad y no ve nada más y otra gente que no llega nunca a la oscuridad, sino que ya directamente es luminosa y va por la vida con una sonrisa y con una inocencia que nunca ha sido perdida. Y hay gente, como es mi caso, que ha pasado por etapas muy oscuras y al final vieron el resquicio de luz.

¿Cómo sería Rafael Álvarez sin el yoga y la meditación?

No me lo puedo ni imaginar... (risas). Yo soy compulsivo por naturaleza, soy muy nervioso, con un carácter vehemente, de que las cosas las quiero y las quiero ya, y sin las técnicas de meditación imagina lo que eso habría sido, y cómo hubiera gestionado las frustraciones.

Dicen que los políticos son un reflejo de la sociedad, si que estamos mal, ¿no?

Sí, es la sociedad la que está en una deriva complicada, los políticos son como un muestreo, surgen de entre nosotros, lo mismo que los médicos, los actores, los financieros.. salen de la sociedad. Son unos profesionales que se dedican a la gestión de los asuntos públicos como profesión, lo que pasa es que no es una profesión seria, los actores tampoco (bromea), pero si ellos tuvieran el valor de asumir que su profesión no es seria, todo iría mejor porque entraría un relativismo humorístico, una cierta distancia y una humildad con respecto a que todos tenemos algo oscuro dentro, entonces no se demonizaría tanto al adversario, porque lo que es ridículo de los políticos, es que tú ves a uno de ellos hablando como pontificando desde una corrección total de sus posiciones y demonizando totalmente al adversario, y eso es pueril y muy infantil. Nadie puede ser serio manteniendo rígidamente esos postulados de que todo lo que yo digo es bueno y maravilloso y todo lo que dice el contrario es terrible. Esa es la radicalización y el enfrentamiento al que se ha llegado. Ahora parece ser que se está suavizando, porque (Alberto) Núñez Feijóo es mucho menos agresivo, más relativista, tiene un lenguaje más maduro. Tiene sentido común, no se puede ser tan infantil.

Les tendríamos que sentar a meditar, ¿no?

Sí, la meditación te lleva a un estado de introspección en el que tú ves que tienes muchas zonas complicadas y eso te hace ser más tolerante con el adversario. No es echándole la culpa y la basura al contrario como se arreglan las cosas, sino al contrario, se pone todo cada vez peor.

La pandemia, ¿ha sido luz u oscuridad para usted?

La pandemia ha sido un claroscuro, una «luz oscura», como decía San Juan de la Cruz. En lo que a mi respecta tuve que trabajar mucho para dominar la ansiedad que me vino en los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Yo no sabía que íbamos a hacer, si vender la casa, irnos al campo, cambiar a los niños de colegio... no sabía cuándo íbamos a volver a un teatro. Luego volvimos muy pronto, en junio yo ya estaba trabajando. Por eso me dediqué a meditar y a preparar obras que no sabía si las iba a estrenar alguna vez. En ese periodo preparé «El alma de Valle Inclán».