Expertos y familias valencianas piden formar a toda la comunidad educativa contra el acoso

Expertos y asociaciones de padres de alumnos coinciden en la necesidad de dar “visibilidad” a los casos de acoso escolar e involucrar y formar a todos los agentes de la comunidad educativa -administración, especialistas, familias y profesorado- para detectar, actuar y prevenirlos.

Uno de los rasgos del acoso escolar es que “muchas veces los adultos no se dan cuenta” y la sociedad lo utiliza como algo “muy banal, cuando es algo muy serio”, ha advertido Esmeralda Llorca, orientadora en la Unidad de Atención e Intervención del Previ en València, durante su intervención en la comisión especial de estudio del acoso escolar en Les Corts Valencianes.

Llorca ha señalado que “la sociedad está encendida, más después de la pandemia, y estamos teniendo casos muy complicados, porque se denuncia donde no toca, se pide sanción al supuesto acusador, los padres, profesores y niños están nerviosos y hay que partir de la calma”.

A juicio de la experta hay que enseñar a los centros educativos a identificar el acoso escolar, visibilizarlo y hacer un seguimiento de los casos, también de los alumnos que dicen “sentirse” acosados.

Llorca ha defendido asimismo la necesidad de trabajar, en el sistema educativo, “con todos los agentes”; prevenir mediante la formación del profesorado; protocolos de actuación, en coordinación también con las consellerias de Igualdad y Justicia; planes de convivencia, medidas concretas para la población de riesgo y campañas de sensibilización.

Por su parte, la coordinadora de la permanente de Intervención municipal y educación del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana y psicóloga educativa en la Mancomunitat de La Safor, Andrea Ollero, ha señalado que debe actuarse desde los primeros años de la educación infantil.

A su juicio, en la evaluación trimestral del alumnos, además de sus competencias académicas, debe abordarse también su estado emocional, su forma de relacionarse y el “clima del aula”.

Ollero ha reivindicado que los centros educativos dispongan de los mecanismos y de las herramientas necesarias para resolver los casos de acoso, “con confianza en los centros y en la comunidad educativa”, y disminuir los protocolos y normativas.

Desde su experiencia profesional, la psicóloga educativa ha defendido la participación también del alumnado y las familias en la resolución de conductas, y ahondar en la formación continúa del profesorado pero también de las familias.

“La Educación no puede ser la ‘maría’ en las políticas públicas, y su presupuesto relegado a los últimos puestos”, ha incidido, así como en la contratación de especialistas en psicología educativa para realizar la labor de orientación en los centros.

“Nuestro alumnado no son delincuentes, no tienen problemas de salud mental, están creciendo, nuestros centros no son una amenaza y el profesorado hace una función espectacular”, ha aseverado, al tiempo que ha defendido las aulas como espacios de “aprendizaje y convivencia”.

En representación de las familias han intervenido la presidenta de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (COVAPA), Sonia Terrero, y el representante de la Confederación Catòlica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana (CONCAPA-Comunitat Valenciana), José Antonio Rodríguez.

Terrero ha señalado que para educar a un niño “hace falta toda la tribu”, ha urgido a adoptar medidas “no solo y fundamentalmente represoras sino y sobre todo preventivas” y ha pedido a las administraciones que “apoyen a la escuela y le proporcionen medios” con la implicación “imprescindible” de las familias para atender a los problemas de acoso escolar.

Por su parte, José Antonio Rodríguez, presidente de CONCAPA, ha reclamado una mayor representación de las familias -a su juicio “los últimos eslabones de la cadena educativa”- en los centros educativos, y su formación a través de una mayor financiación de las “escuelas de padres”.

“La familia es fundamental y si nos se cambia su rol actual en el sistema educativo a largo plazo lo tenemos difícil para combatir este problema”, ha aseverado Rodríguez.