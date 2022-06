Compromís cierra filas en torno a Mónica Oltra pero admite que hay que “reflexionar siempre”

Compromís ha celebrado esta mañana un acto de reafirmación política para dar comienzo a la carrera hacia las próximas elecciones municipales y autonómicas. Acto que ha aprovechado para mostrar su firme apoyo a su líder, Mónica Oltra, porque, como ha repetido su diputado nacional, Joan Baldoví: “si tocan a una, nos tocan a todos”.

A pesar de lo firme del mensaje, tanto Joan Baldoví como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han admitido respecto a la imputación de Oltra que “hay que reflexionar siempre”, que ha dicho el diputado nacional; y que “haremos una reflexión colectiva”, que ha afirmado el alcalde.

Mónica Oltra, que ha cerrado el acto, ha dicho que “esto no es un tema personal, es un tema político”, y ha añadido que “están generando la idea de que todo lo pasa tiene un responsable y generan una sociedad con tolerancia cero a las frustración y la calamidad. Algún día caerá un rayo y matará a una persona, e imputarán al alcalde”.

Dirigiéndose a su madre, presente en el acto, ha dicho que “jamás me he apartado de los valores que me enseñasteis el papá y tú. Puedes ir por la calle con la cara bien alta”, algo que también la he dicho a su hermano y a sus hijos

Oltra ha explicado que la derecha está librando una batalla “por la hegemonía cultura”. “Mientras la derecha inicia batallas culturales esconde el cambio climático, el colapso ecológico y las desigualdades. El problema con la derecha es un problema de hegemonía cultural”.

También se ha referido a la política de reversión de las privatizaciones realizada por el Botànic y ha afirmado que “Ribera Salud dejó de ingresar 100 millones de año en el primer año de reversión del hospital de Alzira”.

Oltra ha valorado otra denuncia presentada recientemente por la campaña del “chemsex” realizada por la Conselleria de Sanitat y ha dicho que “cuando nos denuncian por la campaña contra el ‘chemsex’ no es una batalla contra el ‘chemsex’ es una batalla contra el ‘sex’. Y es una manera de amedrentar a la gente que quiere hacer políticas innovadoras. Quieren dar una batalla cultura de cómo hay que vivir, relacionarse. Trasladan el mensaje de que todo es punible”.

Lucha por la sanidad pública

El alcalde de Valencia, Joan Ribó ha querido ir más allá en su parlamento y ha asegurado que “lo que vemos en el ámbito judicial tiene que ver con la lucha de Mónica (Oltra) por muchas cosas, y entre ellas, por su lucha por una sanidad pública”.

El alcalde, que ha abierto el acto celebrado en el Jardín del Turia, ha mostrado su “apoyo total a Mónica. Todo esto que queremos continuar haciendo no se puede comprender sin Mónica Oltra. Has sido imprescindible. Y lo saben muchos, y continuarás siendo imprescindible y vamos a trabajar en esta dirección”.

Por lo demás, el alcalde ha sacado pecho de su gestión: “el Ayuntamiento de Valencia estaba endeudado hasta las cejas. Hemos rebajado dos terceras partes de la deuda con unas inversiones más grandes y unos servicios sociales más potentes”, y ha añadido que “estamos en el mapa de las cosas buenas. A partir de las elecciones de 2023 queremos continuar trabajando con un acuerdo con la gente progresista intentado conseguirlo lo más amplio posible antes y después de las elecciones. Somos la garantía de sumar”.

El diputado nacional, Joan Baldoví, ha asegurado que “si atacan a una de nuestro equipo nos atacan a todos. Nunca caminarás sola, Mónica”. Baldoví ha dicho que ha valido la pena que exista el Botànic, “porque con los dineros que tenemos, que son una mierda, mirad todo lo que hemos hecho”.

Para el diputado nacional, Compromís “somos la anomalía democrática que mejora la vida de la gente de aquí”.

También ha criticado a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a la que “algunos empresarios, no todos, pusieron una alfombra roja para que nos meara en la cara y para decir que el corredor mediterráneo pasa a 350 kilómetros del mediterráneo”.

Por su parte, la dirigente de Compromís, Agueda Micó ha explicado que “no nos han podido comprar y por eso molestamos tanto” y ha asegurado que “la persecución política y judicial viene por eso y ha nombrado a otros imputados de Compromís como Rubén Trenzano, Joan Nomdedeu o Pere Fuset”. Micó ha asegurado que “si alguien puede aguantar esa presión es Mónica Oltra. No estáis solos, somos un equipo humano de personas muy cohesionado y por eso somos invencibles. Necesitamos tener más diputados, mas consellers. No es lo mismo la reversión sanitaria si no estuviera Compromís, o revertir las itv, o frenar la ampliación del pueblo o revertir la ZAL”, y ha concluido que “nos quieren poner el miedo en el cuerpo. Hay que ganar estas elecciones para demostrar que el bien está por encima del mal”.

La directiva del partido le da “apoyo razonado”

Antes de la celebración del acto-mitin en el cauce del Turia, el consejo ejecutivo de Iniciativa-Compromís se ha reunido de forma extraordinaria para mostrar el “apoyo razonado” a Mónica Oltra y a su familia y le ha alentado a “seguir adelante” en su tarea como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La coalición ha celebrado esta reunión tras la imputación judicial de Oltra por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada y tras anunciar este viernes en rueda de prensa que descartaba dimitir.

Según informa la formación en un comunicado, “la presunción de inocencia es una conquista democrática fundamental sobre la cual se sustenta cualquier sistema democrático. Vulnerar esta presunción es cuestionar la esencia de la democracia y la constitución”.

Señala que la denuncia contra Oltra “es fruto de una campaña de la extrema derecha subvencionada por las grandes multinacionales con una clara intencionalidad política” y añaden que “como es público, a lo largo de estos siete años de gobiernos con Compromís ha sido una práctica habitual para dañar nuestra reputación y amedrentar a nuestra militancia”.

La formación considera que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, “ha dado sobradas explicaciones de forma reiterada tanto en el ámbito parlamentario como a los medios de comunicación sobre los hechos que ahora lo imputan, y ha mostrado siempre su disposición de absoluta colaboración con la administración de justicia”.

”La transparencia es, sin duda, su práctica habitual”, afirman para añadir que, posteriormente, las otras trece personas imputadas “han ratificado individualmente que actuaron siempre de forma libre basándose en su criterio profesional”.

”Razonada y afectuosamente, la militancia de este partido conocemos a Mónica Oltra, tanto por su brillante carrera política en defensa de las causas más nobles como por su enorme valía personal”, subrayan. Añaden que, “precisamente, por su fuerte personalidad y su constante lucha política vuelve a ser perseguida por quien se resiste a los cambios. Un cambio formado por pequeñas revoluciones irreversibles que han sido posibles por su firme y valiente liderazgo”.