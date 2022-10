Puig alerta de que “la industria europea está en peligro” por los precios del gas

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este martes lanzar una “acción ofensiva” a través de ayudas directas y cambios estructurales en los organismos europeos que ayuden a salvar a las empresas de los precios del gas, porque, según ha dicho, “la industria europea está en peligro”.

En una reunión en la Dirección General de Energía de la Unión Europea en Bruselas, Puig ha explicado que la UE tiene “una conciencia clara de la situación” y que “se trata de avanzar en todas direcciones” para preservar las empresas, sobre todo en el caso de la cerámica y en el textil en la Comunitat.

“Somos conscientes de que hay cuestiones que no se pueden cambiar de un día a otro, pero está claro que está en peligro la industria europea”, ha subrayado Puig, quien ha resaltado que no puede ser que “cuando haya una solución -comunitaria-, no existan ya empresas”, porque hayan cerrado.

Puig, que se ha reunido con la jefa de unidad de Relaciones con Estados Miembros en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Yolanda García Mezquita, y el jefe económico de la misma Dirección General, Miguel Gil Tartre, ha confirmado que el martes se reunirá con la Mesa de la Cerámica para hablar de las ayudas directas del Gobierno, de la situación global y de las consideraciones abordadas en Bruselas.

Alineamiento de objetivos

El jefe del Consell ha destacado que “hay un alineamiento claro de objetivos entre la Generalitat y la Unión Europea en este ámbito”, el energético, y ahora queda “consolidar la posición”, con retos como la agilización de las renovables, que puede ser “un hecho definitorio”, o que haya proyectos que sean ayudados por fondos europeos.

Ha expuesto que también se ha hablado “de qué manera puede coordinarse con la Unión para implantar las renovables, de cómo ayudar a las empresas que están en dificultad y cómo mejorar la eficiencia para abordar esta situación”.

Igualdad entre países

Puig, que ha dicho que la reunión ha sido muy positiva, ha resaltado que tiene que haber “equidad e igualdad de oportunidades” entre las empresas de Europa, para que exista una “competencia sana” en el propio continente europeo.

Así, ha subrayado que hay países con mayor capacidad fiscal que otros y eso “distorsiona el mercado”, y que es por ello por lo que han reclamado equidad, que se traducirá en “igualdad de oportunidades”, porque, de lo contrario, los ertes que han realizado algunas empresas son “son una derivada clara”.

“Con los actuales precios, es inviable el sector, por lo que hay que establecer medidas paliativas, ayudas directas y un cambio estructural”, ha incidido Puig, que ha enfatizado en la importancia de la investigación para realizar proyectos de hidrógeno verde, para impulsar renovables y para mejorar en la eficiencia en un ámbito en el que “no hay recetas mágicas”.

Esta reunión se ha producido en la misma jornada en la que el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Contingencia Energética, una estrategia que el Gobierno ha diseñado durante los últimos meses para reducir el consumo energético de cara al próximo invierno, tal y como exige Bruselas a todos los Estados miembros.