Delito de sedición: Mazón pide a Puig que aclare si es cómplice de Sánchez en su apoyo al secesionismo catalán

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha pedido hoy que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, “dé la cara y diga si es cómplice de Sánchez en su apoyo al secesionismo catalán en el delito de sedición”.

Así lo ha señalado tras la reunión del comité de dirección del PPCV donde ha anunciado que el grupo popular en Les Corts ha presentado una proposición para que se debata esta cuestión. “No podemos permitir que el presidente de la Generalitat celebre como uno más esta victoria del catalanismo independentista. Queremos que Puig dé la cara, se explique en Les Corts y que el tripartito nacionalista de izquierdas no hurte del debate tumbándolo el próximo martes”.

Mazón ha mostrado su “indignación ante la última cacicada perpetrada contra las normas básicas de convivencia de los españoles con tal de seguir un minuto más en el poder. No solo se reduce el delito de sedición sino que directamente ha desaparecido. Es abominable que estemos en manos de quienes quieren dividirnos, propugnan la anexión de los ‘paisos catalans’, quieren imponer su hoja de ruta y ellos sean quienes decidan sobre la unidad de España”.

“Puig tiene que decidir si está con la Constitución, queremos saber qué opina el president de la Generalitat porque estamos en manos de los que quieren romper España y no han dejado un solo minuto de poner sus ojos y tentáculos sobre la Comunitat Valenciana. Que se pronuncie en defensa de la unidad de los valencianos que nos sentimos españoles”, ha añadido.

Contra la implantación de una policía lingüística

Asimismo, el líder popular ha anunciado que el PP estudia emprender acciones legales contra la imposición de la oficina de derechos lingüísticos que ha retomado este tripartito incluyéndola en la Ley de Acompañamiento. “Los ocho partidos que conforman esta coalición de gobierno han vuelto a retomar su intención de implantar una policía lingüística por la puerta de atrás que ya fue tumbada por los tribunales intentando colarla. No vamos a tolerar que se haga fraude de ley con la tolerancia, la libertad y el sentido común. Estudiaremos acciones legales contra esta trampa que los tribunales declararon contraria a derecho”.

Respecto a la rebaja del impuesto de sucesiones, Mazón ha señalado que “nosotros estamos en contra del ‘impuesto de la muerte’ en toda su dimensión. Nuestra propuesta es su eliminación para todos. El problema de Puig es que no se aclara y no sabemos en qué consiste su propuesta. Estamos muy lejos de estar de acuerdo con una propuesta que habla solo de las empresas pero se olvida de las familias. Igual dicen que no hay que aprobar la tasa turística y la aprueban, anuncian rebaja del IRPF y se queda solo en 64 euros por persona y año, hablan de progresividad y hacen lo contrario… en realidad no tienen un plan fiscal concreto, hay subidas y bajadas y solo juegan a titulares fáciles que luego quedan en nada o que se auto contradicen a las pocas horas. Falta de seriedad en la propuesta fiscal de Puig que solo es algo cosmético”.