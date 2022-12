Carlos Baño: “Me resisto a que Alicante sea el ‘patito feo’ de la Comunidad Valenciana y de España”

En su primer discurso como presidente de la Cámara de Comercio de Alicante durante la Noche de la Economía alicantina, Carlos Baño aprovechó la ocasión para realizar un buena radiografía de la situación de la provincia con respecto a la Comunidad Valenciana y a España. “Podríamos decir que es por la pandemia, o incluso por la guerra en Ucrania, pero lo cierto es que Alicante no va bien desde hace mucho tiempo”.

Baño ha detallado algunos datos económicos de la provincia, como que ocupa el número 43 de las 52 españolas en nivel de renta per cápita. “En el año 2000, a comienzos de siglo, nuestro nivel de renta era el 88% de la renta media en España. Hoy, 22 años después, el nivel de renta de Alicante es del 76% de la media del país. Esto es, 12 puntos menos”.

“Todos tenemos parte de responsabilidad y todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde”, ha señalado. En presencia del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha reprochado a la Generalitat valenciana que no haya ejercido su influencia en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas en las que la inversión para la provincia es de 161 millones de euros frente a los 580 del año 2008.

“No quiero, no me conformo y me resistiré siempre a que Alicante sea el “patito feo” de la Comunidad Valenciana y cada vez más de España”, ha destacado. Ha afeado también a Puig la aprobación recientemente de la tasa turística. “Es un nuevo tributo que va a agravar aún más la presión fiscal sobre los valencianos; que castiga a empresas y consumidores; que nos va a restar competitividad; y que va a premiar al turismo menos sostenible, al no regulado y que no crea empleo. Y que va a perjudicar también a otros sectores como el comercio y la hostelería”.

Ha criticado también la congelación de las tarifas de los viajes del Imserso mientras los hoteles “están todavía sufriendo los efectos de la pandemia y el incremento generalizado de los costes por la inflación”, así como el recorte al trasvase Tajo-Segura. “La falta de agua está asfixiando a nuestro sector hortofrutícola, uno de los más dinámicos de España, y afectando al turismo y al conjunto de sectores productivos”.

“Presidente, no vale escudarse en una abstención cuando la provincia de Alicante es receptora del agua del Tajo. Agua que convertimos en riqueza y empleo para la Comunidad Valenciana. No valen los cálculos partidistas en los foros donde se decide el futuro del trasvase, ni podemos vivir con continuos sobresaltos y con la incertidumbre cada vez que se deciden las cuestiones del agua”, ha señalado.

Tras destacar que no tiene ningún tipo de aspiración política, ha asegurado que defenderá los intereses de la provincia de Alicante “esté quien esté en el Gobierno central y en la Generalitat”. “Cuando lo que se nos propone es el silencio y agachar la cabeza, yo estaré siempre enfrente”.

Ha recordado que hace unos días el presidente de AVE, Vicente Boluda, hacía un llamamiento a la unión empresarial, y ha suscrito sus palabras. “Me consta que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de la situación. Es el momento de reconocer que con la división de fuerzas sólo son otros los que vencerán”.

2023, un año clave

De cara al próximo ejercicio, “un año clave para el futuro de la economía y las empresas de Alicante”, ha desgranado algunas de las acciones que se llevarán a cabo desde la Cámara.

En primer lugar, apostarán por estar más presentes en las instituciones europeas, “donde cada vez se deciden más cuestiones que nos afectan”. Además se convocará un grupo de expertos en el seno de la Cámara que permita “extraer el máximo de las oportunidades que representan los fondos europeos”.

También apostarán por estar mucho más presentes en Madrid, “para influir y controlar los procesos regulatorios que impactan en las cuentas de resultados de las empresas alicantinas”. “Y queremos un gobierno de la Generalitat Valenciana, del color que sea, pero que sea más próximo y más cercano a los intereses de las empresas alicantinas. De nada nos sirve un gobierno que se manifieste contra los presupuestos, lo que necesitamos es un gobierno que ejerza su influencia, que es mucha, para no tener que manifestarse”.