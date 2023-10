La alcaldesa de Castelló ve como acto vandálico que quiten la "n" del topónimo en un tapiz

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco (PP), ha denunciado como acto vandálico la aparición del nombre de la ciudad sin la "n" sobre un tapiz floral que se colocó este viernes en el parque Ribalta.

Carrasco acusa de este acto a "los que no toleran el bilingüismo existente" y asegura que el gobierno municipal "no va a quedarse de brazos cruzados" ante el vandalismo "por parte de quienes no respetan la doble denominación" de la ciudad (Castellón de la Plana y Castelló de la Plana).

En 2019 el Consell de la Generalitat aprobó el cambio de la denominación bilingüe del municipio por la forma exclusiva en valenciano Castelló de la Plana. El pasado 22 de junio la alcaldesa firmó un decreto de inicio del procedimiento administrativo para recuperar el topónimo bilingüe y que "desde la libertad, que cada uno se pueda expresar como quiera", según ha recordado en un comunicado.

“En nuestra ciudad el castellano y el valenciano son ambas lenguas oficiales y ambas deben convivir en armonía. Por eso no vamos a permitir ataques de este tipo para menospreciar el castellano, como ha pasado”, asegura.

El tapiz sin la "n" Ajuntament de Castelló

Restablecer el topónimo bilingüe de la capital de La Plana ha sido el primero de los acuerdos que ha adoptado el gobierno local tras llegar al gobierno con el objetivo de “volver a respetar las dos lenguas cooficiales”.

Con el acuerdo se inició el expediente para recuperar el topónimo bilingüe que se concedió el 19 de julio de 1982 y que prevaleció intacto 36 años hasta que los gobiernos anteriores decidieron eliminar la denominación en castellano, según señala.

Y asegura que repondrán la "n" tantas veces como sea necesario "para responder a los intolerantes con el topónimo bilingüe”.