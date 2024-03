Última hora incendio mortal en La Vila Joiosa: Carlos Mazón se desplaza al lugar de la tragedia

La tragedia ha golpeado en la localidad alicantina de La Vila Joiosa. Tres personas han muerto en el incendio de su vivienda. Un niño de cinco años ha sido encontrado abrazo a su perro por los bomberos junto a su abuela y el padre del menor.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cambiado su agenda para desplazarse hasta esta localidad alicantina.

"Cada vida tiene un valor incalculable", ha dicho el jefe del Consell, quien ha lamentado las tres muertes. Además, ha dicho que le resulta complicado decir que ha habido solo tres víctimas mortales porque hay una familia que "ya no está con nosotros".

Tampoco ha dicho que le parece contradictorio celebrar que no se haya extendido a más viviendas, como ocurrió en Campanar o que no haya ningún vecino- en total se ha desalojado a 120 personas- ingresada. "¿Cómo usar la palabra 'afortunadamente' porque no ha ido más el incendio? ¿Qué tobogán emocional vivimos en esta Comunidad?"

En este sentido, ha afirmado que se va a reaccionar con celeridad para atender a los afectados y ha anunciado la declaración de tres días de luto.

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha explicado a EFE en la puerta del edificio de 24 alturas siniestrado que se trata de una "tremenda desgracia" y que los servicios de emergencias han actuado con celeridad, pero que no han podido evitar la muerte de esta familia, junto a su mascota.

El incendio ha ocurrido a las 2.15 horas por motivos que se investigan en una vivienda situada en la planta 11 de la torre 3 de una urbanización situada en La Cala de Villajoyosa, y han sido atendidas 9 personas, ya todos de alta, además de obligar al desalojo de unos 120 vecinos, sin que las llamas se propagaran a viviendas contiguas.