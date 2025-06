El PSPV sobre el Plan Endavant del Consell: "Han tardado ocho meses y ha costado dos millones de euros"

Los síndics en Les Corts del PSPV y de Compromís no han acudido a la presentación del Plan Endavant. José Muñoz y Joan Baldoví no se han andado con rodeos. No asistieron porque no «quieren blanquear» la imagen del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Es la tónica de los últimos tiempos, no hay posibilidad de que la oposición se siente junto al jefe del Consell a negociar absolutamente nada. Es una manera de actuar que practica el Gobierno central. La excepción ha sido la presencia del comisionado para la Recuperación, José María Ángel, y todo hace pensar a que se trata más bien de un gesto del socialista hacia el vicepresidente segundo para la recuperación económica y social, José Francisco Gan Pampols. Ambos han asegurado en reiteradas ocasiones que les une una buena relación personal.

Muñoz ha reprochado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que su «solución mágica» para la recuperación tras la dana del 29 de octubre sea «crear una nueva empresa pública y pedir al Gobierno de España». Ha criticado que se haya tardado ocho meses en presentar el denominado Plan Endavant que ha tenido un coste de dos millones de euros y ahora «hay que tener paciencia», en referencia al discurso de Gan Pampols.

El síndic socialista insistió en que «no es un plan realista» y además, faltan «personas responsables que estén a la altura de los cargos que ocupan».

A su juicio, ninguna de las medidas anunciadas servirán si no hay al frente de las emergencias una persona responsable que no abandone a los ciudadanos. Remarcó que el Consell no puede hablar por un lado de fomentar infraestructuras seguras al mismo tiempo que aprueba un plan para que se pueda construir en zonas inundables.

«Parece una broma de mal gusto que Mazón hable de revolución de la prevención cuando la trágica situación actual se debe a que quien tenía que estar al frente de las emergencias estaba en el bar y «llegó tarde a enviar la alerta porque estaba en El Ventorro».

Compromís ni siquiera se molestó en hacer valoraciones oficiales sobre el plan.