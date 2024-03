Catalá, orgullosa de los bomberos: "Sin vosotros esta ciudad no puede salir adelante"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha mostrado orgullosa de la labor que desarrollan los bomberos de la ciudad, un cuerpo que ha considerado imprescindible, pues si no está, "la ciudad sufre" y sin ellos Valencia "no puede salir adelante".

Catalá ha visitado el Parque de Bomberos Norte de Valencia, que reabre sus puertas tras una reforma integral que ha supuesto 1,1 millones, acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, así como miembros de la corporación local.

La alcaldesa ha saludado a bomberos y responsables de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la UME, de Cruz Roja, del 112, de la oficina de atención de víctimas, y a vecinos afectados por el incendio de Campanar, entre los que se encontraba Julián, el conserje que ayudó a salvar la vida de muchos residentes.

Tras agradecer a Robles su presencia y sus palabras a los bomberos y al resto de servicios de emergencias que participaron en la extinción del incendio del edificio de Campanar, en el que murieron diez personas, Catalá se ha mostrado orgullosa de la importante labor que realiza el cuerpo de bomberos municipal.

Ha recordado que un lunes dieron 77 cascos a nuevos bomberos, y ese jueves tuvieron el trágico incendio de Campanar, y ha afirmado que ahí es donde agradeció la apuesta que desde el equipo de gobierno están haciendo por mejorar el presupuesto de este cuerpo (con un aumento del 7,29 %); por dotarlo con vehículos nuevos, nuevas equipaciones, una ambulancia y nuevas bombas nodriza, o por incorporar 27 nuevas plazas en la oferta pública de empleo de 2024.

"Todo esto muestra que estamos en el camino correcto porque primero sois vosotros y después lo que venga, porque sin vosotros esta ciudad no puede salir adelante", ha asegurado, y ha dicho haber sentido "el orgullo y la emoción de tener el mejor equipo de trabajo que se puede tener".

Reforma integral del edificio

El Parque Norte del Cuerpo Municipal de Bomberos es un edificio que se inauguró en el año 2000 y que cuenta con una dotación de 12 y 16 oficiales de bomberos en cada turno entre los que se incluyen los de la nueva promoción, ha informado el Ayuntamiento.

Asimismo, dispone de un equipamiento mínimo de vehículos operativos compuesto por una bomba urbana pesada (BUP); dos vehículos de altura (autobrazo o autoescalera); una bomba nodriza ligera (BNL); un furgón salvamento varios (FSV), y una unidad de extinción (UEX).

La reforma, cuya duración ha sido de 19 meses, ha permitido que el parque disponga ahora de nuevos vestuarios con zonas diferenciadas de limpieza y descontaminación de uniformes, una nueva torre de entrenamiento, baños para mujeres y una nueva salida alternativa en el piso superior para cumplir los recorridos de evacuación y salida desde el gimnasio.

Además, Bomberos València adquirirá dos nuevos vehículos de altura, uno con escalera de 40 metros y otro con escalera de 32 metros, y está previsto que el procedimiento de contratación se resuelva el próximo semestre del año.

Ejemplo de vida, de generosidad y de humanidad

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha dirigido este lunes a los vecinos y al personal que trabajó en la extinción del incendio de un edificio del barrio de Campanar de València, donde murieron diez personas, para decirles: "Nos han dado un ejemplo de vida, de generosidad y humanidad".

La ministra ha saludado a bomberos y responsables de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la UME, de Cruz Roja, del 112, de la oficina de atención de víctimas, y a vecinos afectados por el incendio, además a Julián García Antón, el conserje que ayudó a salvar la vida de muchos residentes.

Ha asegurado que para ella es un día de "muchísimo orgullo y mucha emoción" por poder agradecer, tanto al personal de emergencias como a los vecinos, todo lo que han hecho y les ha pedido que se sientan "orgullosos" también porque "España entera está con ustedes".

"Nos dan cada día un ejemplo de profesionalidad", ha manifestado la ministra, quien ha destacado "la humanidad y el cumplimiento del sentido del deber" de estos profesionales, que "pusieron en riesgo sus vidas por salvar a otros".

Ha considerado que en la vida es importante ser un buen profesional y ser eficaz, cosas que sin duda son estas personas, pero ha destacado que la labor que hicieron todos ellos en una tragedia tan terrible como la ocurrida en València, poniendo en riesgo sus vidas y ayudando a la gente, es "un ejemplo para todos".

"Vamos a estar apoyándoles", ha afirmado Robles, quien ha mostrado también el dolor por las familias de los fallecidos y de las personas que lo han perdido todo.

Ha asegurado que todos estos profesionales, junto con los vecinos que se ayudaron unos a otros y Julián, "han dado un ejemplo de vida, de generosidad y de humanidad", y eso, sumado a la preparación que tienen, hacen que los ciudadanos se sientan "cada día más seguros y más orgullosos" de ellos.

"Siempre digo que me siento muy orgullosa como ministra de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra UME, pero hoy me va a permitir la alcaldesa que me sienta muy orgullosa de los bomberos de València y de la Comunidad, y de todos los que ha trabajado en la extinción" de este incendio, ha señalado.

Posteriormente, la ministra se ha desplazado a la Base Militar Jaime I de Bétera, donde tiene su sede el Batallón de Intervención en Emergencias III de la Unidad Militar de Emergencia (UME).