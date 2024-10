La necesidad del agua en el desarrollo de la Vega Baja (Alicante), a debate

Orihuela ha acogido hoy la inauguración del ciclo de jornadas “Conversa”, en el que se analizarán, gracias al impulso de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y el apoyo de la Diputación de Alicante, distintos temas de actualidad e interés para las comarcas de la provincia.

La jornada celebrada hoy, en la que se ha contado con la participación del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha girado en torno al papel fundamental del agua en el desarrollo económico y social de los territorios, en concreto de la comarca de la Vega Baja.

El alcalde de Orihuela, José Vegara, encargado de inaugurar el acto, ha defendido que el agua es un derecho básico y un elemento clave para la economía de Orihuela. Ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura es esencial para asegurar la continuidad de nuestro desarrollo económico y social y ha reclamado que las políticas hidráulicas no se basen en criterios políticos si no en aspectos técnicos. “Debemos ser capaces de encontrar el equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente”, ha concluido.

La relevancia del agua para la competitividad regional

Tras la apertura institucional, la primera mesa ha abierto el debate hablando la relevancia del agua para la competitividad regional y su papel en el tejido empresarial. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha llamado a realizar una revisión y mejora de la gobernanza del agua en nuestro país. “El agua debe de dejar de ser un arma arrojadiza entre partidos políticos y la solución puede ser impulsar un Pacto Nacional del Agua. Hay que elevar de rango el agua en todas las políticas nacionales y sectoriales, situándola como política de Estado”, ha asegurado.

Miguel López Abad, presidente de CROEM, por su parte, ha señalado que "es necesario mejorar la gobernanza del agua bajo criterios de solidaridad. Tiene que existir consenso político trasladado a pactos. El trasvase Tajo-Segura es intocable porque tres millones de personas de cuatro provincias españoles disponen de recursos hídricos gracias a él. Es urgente también invertir más en depuración, saneamiento de aguas y modernización de regadíos. Y allí donde no lleguen las inversiones de las administraciones nacionales, que lo hagan los fondos europeos".

Mario Martínez, presidente de Cámara de Comercio de Orihuela, ha coincidido con el presidente de la CEV en la necesidad de un Pacto Nacional del Agua al tiempo que ha asegurado que la comarca “no sería como hoy la conocemos sin el trasvase. Somos el 10% del PIB valenciano y nuestro desarrollo económico viene de la mano del trasvase”.

Marcos Martínez, presidente de ASEMVEGA, también ha lamentado que las empresas de la comarca “viven con la amenaza permanente sobre el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente para mantener nuestras unidades productivas”. En ese sentido también ha manifestado su firme apoyo al mantenimiento de los caudales del trasvase Tajo-segura y a buscar un Pacto Nacional del Agua. “El objetivo principal es garantizar un uso sostenible y equitativo de este recurso vital. Para un territorio con déficit estructural como la Vega Baja del Segura, generaría la tranquilidad que necesitan los sectores económicos y la sociedad en general para seguir avanzando”, ha concluido.

Impacto del agua en sectores clave

La segunda mesa se ha centrado en el impacto específico del agua en sectores clave para la economía de nuestra provincia como la agricultura, el turismo y el desarrollo inmobiliario. José Vicente Andreu, presidente de ASAJA, ha explicado que las restricciones de más del 50% adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura son un claro ejemplo del impacto de la escasez del agua.

“Con el agua actual no se puede atender ni la mitad del total de las plantaciones de hortaliza de invierno de la Vega Baja y el Camp d’Elx. Esto es una auténtica ruina, no solo para el agricultor que ya ha plantado y hecho la inversión económica, sino también para el consumidor, porque si hay escasez de hortalizas, los precios subirán. En este caso en concreto quiero destacar que no se trata solamente de escasez si no, sobre todo, de falta de planificación y previsión. El sector agrario vuelve a estar entre las cuerdas; la falta de certidumbre política sobre el trasvase Tajo-Segura y estas restricciones tan imprevisibles nos ponen contra las cuerdas, y nos empujan al abandono. Tras un año de inacción iniciamos el año hidrológico sin existencias y con la dura realidad de perderse el 50% de las hortalizas del riego tradicional de la Vega Baja”, ha denunciado.

Por su parte, Salvador Lucas, presidente de Asociación Campos de Golf de la Costa Blanca, ha explicado que la industria del Golf trabaja no solo para poner en valor los beneficios que ésta aporta al conjunto de la sociedad en términos económicos y de empleo, y de su importancia turística como gran valor de oferta para el turismo. “También trabajamos para derribar los falsos mitos que el desconocimiento produce en cuanto al uso del agua que se da en los campos de golf, al igual que seguramente sucede con otros sectores productivos. Es muy importante que los sectores compartamos nuestras preocupaciones y nuestros pareceres ante un asunto que es suma importancia y trascendental para el futuro y el desarrollo de nuestro territorio y de nuestra sociedad”, ha defendido.

Cristóbal Ruiz, director de urbanismo TM Grupo Inmobiliario e ingeniero de caminos, ha puesto de manifiesto que “la escasez de agua ahoga el crecimiento de nuestras ciudades y municipios. El drama lo encontramos en que no podemos responder a la demanda real para asegurar un crecimiento racional y sostenible y esto tiene consecuencias indeseables para la economía y para la sociedad”.

Diálogo con el presidente de CEOE

La jornada ha finalizado con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quién ha aprovechado su primera visita a la comarca para conocer de cerca su tejido empresarial y principales necesidades.

Entrevistado por el director de Información, Toni Cabot, Garamendi, se ha mostrado convencido de que es posible equilibrar las demandas de recursos hídricos entre regiones y sectores clave, como el agrícola, urbano y ambiental. Al respecto, ha asegurado que “este equilibrio debe basarse en una gobernanza eficiente y equitativa, que integre las necesidades de todas las partes involucradas”. En esta línea, ha reivindicado que “todos los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones vivamos donde vivamos, lo dice la Constitución. Y eso también vale para el agua. Además, no hay que olvidar que los territorios con más escasez de agua son los pioneros y los que mejor gestionan el agua”.

En este contexto, un Pacto del Agua, alejado de consideraciones ideológicas y basado en criterios rigurosos de sostenibilidad técnica y económica es la solución necesaria y urgente a este conflicto. “Un Pacto del Agua permitiría no solo resolver el conflicto del trasvase Tajo-Segura, sino también garantizar la resiliencia hídrica en todo el país, a través de la integración de políticas hídricas sostenibles y la inversión en infraestructuras que permitan una distribución equitativa del agua”, ha concluido.

Para finalizar, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha apelado al diálogo: “Resolver el gran problema del agua pasa por la inversión, pero también por el diálogo. Tenemos que hablar más unos con otros. Si España escuchara sabría que, aunque tenemos muchos retos, también somos un gran país”. En este sentido, Pérez ha incidido en que “todos los esfuerzos que estamos haciendo en una gestión eficiente del agua tienen que ser escuchados”.

Esta primera jornada del ciclo “Conversa” ha contado con la colaboración de CEOE, la Cámara de Comercio Orihuela, la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Asemvega) y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal).